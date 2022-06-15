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Том Хиддлстон обьявил о подготовке к свадьбе со своей возлюбленной

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Американский актер Том Хиддлстон сделал предложение своей возлюбленной Заве Эштон. Об этом артист рассказал 14 июня в интервью газете Los Angeles Times.

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Эштон снималась вместе с Хиддлстоном в фильме «Предательство» Гарольда Пинтера в 2019 году. Как отметило издание, обручение артистов произошло в марте 2022 года.

«Я очень счастлив», — так актер прокомментировал газете свою помолвку.

Дату свадьбы во время интервью Хиддлстон не уточнил.

Том Хиддлстон — английский актер и продюсер, лауреат премий Лоренса Оливье и «Золотой глобус», а также номинант на премии BAFTA, «Эмми» и «Томми». Он наиболее известен по ролям в фильмах «Багровый пик», «Полночь в Париже», «Выживут только любовники», а также роли Локи в киновселенной Marvel.

В начале октября 2021 года голливудский актер Вин Дизель участвовал в свадебной церемонии актера Луи Торнтон-Аллана и дочери Пола Уокера Мидоу. Церемония прошла в Доминиканской Республике. Вин Дизель вел Мидоу Уокер к алтарю.

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