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Мать Бена Аффлека упала с причала и была госпитализирована

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Фото: соцсети
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Мать Бена Аффлека, Кристофер Энн Болдт, упала с причала на месте проведения свадьбы ее сына, ее госпитализировали. Об этом сообщило издание The Mirror в пятницу, 19 августа.

Согласно источнику издания, женщина упала с причала и порезала ногу в поместье Бена Аффлека в Джорджии, где должна состояться его свадьба с Дженнифер Лопес. Голливудский актер обнаружил свою мать с раной и сразу вызвал скорую помощь.

Согласно Daily Mail, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были замечены рядом с больницей. Издание утверждает, что инцидент был «несерьезным», Болдт наложили швы.

Свадебные мероприятия должны были начаться в пятницу с предсвадебного ужина. Однако после произошедшего инцидента его отменили. Свадьба должна состояться в субботу, 20 августа.

Пара заключила брак 16 июля в Лас-Вегасе. Аффлек сделал предложение Лопес во второй раз в апреле этого года.

Впервые Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручились в конце 2002 года, но прервали отношения еще до свадьбы, в 2004 году. Пара воссоединилась в 2021 году после 20-летней разлуки. За это время у актера появилось трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер, а певица родила двойню от музыканта Марка Энтони.

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