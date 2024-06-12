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СМИ рассказали о злоупотреблении алкоголем Беном Аффлеком из-за развода с Лопес

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Фото: Global Look Press/Billy Bennight
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Американский актер Бен Аффлек снова начал злоупотреблять алкоголем из-за грядущего развода с певицей Дженнифер Лопес. Об этом 12 июня сообщает издание DailyMail со ссылкой на близкий круг артиста.

Так, его друзья эксклюзивно сообщили новостному порталу о том, что актер, который десятилетиями боролся с алкоголизмом и игроманией, испытывает «острую печаль» из-за распада своего брака.

«Я слышал, что он пьет. Он полон демонов — действительно проблемный человек», — отметил один из друзей актера.

Другой добавил, что видел его «остекленевшие» глаза, что очень беспокоит его и всех, кому дорог Аффлек.

После того, как в мае Аффлек переехал в Брентвуд, арендуя дом стоимостью $100 тыс. в месяц, Джей Ло отменила все свои летние гастроли, очевидно, пытаясь спасти брак. Но сейчас многочисленные источники сообщают, что развод стал неизбежен.

«Я понимаю, что он расторг брак, но она всё еще не приняла правду о ситуации и думает, что с помощью терапии у них всё получится», — поделился с изданием источник.

По его словам, ситуация также осложнена тем фактом, что в ситуацию вовлечены и дети, а именно пятеро детей на двоих супругов. Источник добавил, что Аффлек потерял благосклонность матери и сестры певицы.

Кроме того, по информации Daily Mail, Джей Ло недавно возобновила дружбу с актрисой Лией Ремини. Они поссорилась в 2022 году, после того как Ремини сказала ей, что Аффлек не вел себя должным образом в отношениях с Лопес и в конечном итоге и в этот раз причинит ей боль.

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Ранее, 20 мая, издание Page Six со ссылкой на источник сообщило, что Аффлек «пришел в себя» после неудачного брака с Лопес и осознает, что они на пути к разводу. По словам инсайдера, если можно было бы развестись на основании «временного помешательства», то актер бы так и поступил.

При этом сама певица позднее отреагировала на слухи о разводе, ответив на вопрос репортеров фразой: «Вы знаете лучше».

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручились в конце 2002 года, но прервали отношения еще до свадьбы, в 2004 году. Пара воссоединилась в 2021 году после 20-летней разлуки. За это время у актера появилось трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер, а певица родила двойню от музыканта Марка Энтони.

Артисты спонтанно заключили брак 16 июля в Лас-Вегасе. Они сыграли свадьбу во второй раз, устроив торжество в поместье актера в Джорджии.

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