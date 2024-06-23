Губернатор Анохин сообщил об отражении атаки ВСУ над Смоленском и Ярцево
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя населенными пунктами Смоленской области — Смоленском и Ярцево. Об этом 23 июня сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Над Смоленском и Ярцево сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Анохин добавил, что сотрудники оперативных служб уже были направлены на места происшествия.
Накануне, 22 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один БПЛА над акваторией Азовского моря.
Тогда же губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ над регионом, они были нейтрализованы без жертв и разрушений.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.