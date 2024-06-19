Женщина пострадала из-за атаки ВСУ на село Березовка Белгородской области

В селе Березовка Борисовского района Белгородской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом 19 июня в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате прямого прилета боеприпаса на территории частного домовладения <...> пострадала мирная жительница — женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада «скорой» доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в частном домовладении в результате прилета также повреждены надворные постройки, в жилом доме выбило окна и оказались повреждены кровля и фасад.

«Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», — добавили в сообщении.

Ранее в этот день два человека пострадали при обстреле ВСУ города Грайворон Белгородской области. У одного осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины. Одного из пострадавших переведут в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.