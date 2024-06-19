Два человека пострадали при обстреле ВСУ города Грайворон Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Грайворон в Белгородской области, пострадали два человека. Об этом 19 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины. Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь», — отметил он.

Одного из пострадавших переведут в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения.

По словам губернатора, были зафиксированы повреждения в шести частных домовладениях: оказались выбиты стекла, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки. Осколками повреждены автомобили.

Гладков добавил, что в селе Безымено ВСУ сбросили снаряд с беспилотника и атаковали административное здание, а в селе Новостроевка-Первая при атаке дрона была повреждена легковая машина.

Ранее в этот день два человека пострадали при обстреле города Шебекино. Также в результате атаки повреждены 15 частных домовладений и многоквартирный дом. В них выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.

19 июня в небе над Белгородской областью были сбиты и несколько беспилотников: атаки пресечены около 17:00, 13:30, 11:40.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.