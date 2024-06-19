Эксперты предсказали рост объема экономики данных в РФ к 2030-му до 800 млрд рублей

Объем экономики данных в России к 2030 году может достигнуть 800 млрд рублей. Это следует из прогноза, приведенного в «Белой книге цифровой экономики за 2023 год», с данными которой ознакомился ТАСС.

«Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» планируется запустить в январе 2025 года. Согласно прогнозам, к 2030 году объем экономики данных составит 800 млрд рублей», — пишут авторы книги, представленной АНО «Цифровая экономика».

Специалисты также полагают, что использование больших данных принесет дополнительный эффект для российской экономики в размере до 1,6 трлн рублей.

Согласно еще одному выводу из книги, несмотря на два кризисных периода с 2019 года — пандемии COVID-19 и усиления санкционного давления на РФ, что продолжается по сей день, — в следующий период страна входит «со значительным багажом наработок и достижений, что должно позволить достигнуть целей, определенных в новом национальном проекте «Экономика данных».

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сказал, что на реализацию нового нацпроекта «Экономика данных» будет направлено не менее 700 млрд рублей в ближайшие шесть лет.

В тот же день технический директор DIS Group Олег Гиацинтов заявил «Известиям», что единое понимание данных и их применимости для государства даст возможности по развитию новых сервисов для населения и организаций. Он добавил, что успешная реализация проекта требует наличия высококвалифицированных специалистов в области аналитики данных и информационной безопасности.

Еще в сентябре 2023 года Путин поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Он предусматривает мероприятия, в которые входит сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования и технологий.