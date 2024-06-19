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Боец российского БТР раскрыл детали дуэли с БМП Bradley в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский военнослужащий с позывным Барик был в составе экипажа БТР-82А, на кадры «дуэли» которого с БМП Bradley украинских боевиков в начале июня обратили внимание СМИ. О ходе этого боя он рассказал 19 июня в беседе с «Известиями».

«Поехали на задачу. <...> При заезде в деревню перед нами выскочил Bradley. Соответственно, начался огонь. Водитель БТР, позывной Танчик, не испугался. Сделал всё четко, грамотно, отвел огонь от нас», — рассказал он.

После этого бойцы выгрузились из боевой машины и продолжили бой, добавил Барик. Несмотря на ранения, ему удалось найти укрытие, после чего он перебрался в другое место, чтобы вести оттуда наблюдение за противником, но из-за ударной волны от прилета какого-то снаряда его завалило землей.

В дальнейшем бойцу удалось откопаться, восстановить силы и покинуть точку, рассчитав время пролета украинских дронов. После этого он некоторое время наблюдал за украинскими солдатами.

«Я вычислил, где они прячут свой боеприпас, и сжег два дома с вооружениями», — рассказал Барик.

Затем военный шел по лесополосе, миновав вражеский пулемет. Ему удалось заминировать ящики с гранатами ВСУ и разложить противотанковые мины на одной из дорог. В одной из деревень боец нашел карту местности и понял, в каком направлении ему следует двигаться. В итоге Барику удалось выйти к российским подразделениям, его эвакуировали сослуживцы.

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8 июня в Telegram-каналах было опубликовано видео «дуэли» между российским БТР и БМП Bradley украинских боевиков с авдеевского направления. На кадрах видно, как обе машины несутся навстречу друг другу, ведя огонь из бортового вооружения. Механику-водителю БТР удалось тактически переиграть противника, вовремя увести машину с линии огня и выполнить боевую задачу. Вражеская Bradley подорвалась на установленной мине.

Тогда же Минобороны РФ сообщало, что расчет FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожил украинскую БМП Bradley на авдеевском направлении. Оператор беспилотника выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники, поразив боевую машину кумулятивным боеприпасом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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