Реклама
Прямой эфир
Политика
Владимир Путин прибыл с визитом в Ханой
Общество
Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня
Армия
Военный эксперт перечислил способы борьбы с морскими дронами
Происшествия
На Запорожской АЭС рассказали о последствиях удара ВСУ по Энергодару
Общество
Фигурантку дела о массовом отравлении отправили под домашний арест
Общество
В России заблокировали 14 тыс. сайтов псевдоучастников рынка ценных бумаг
Армия
Боец российского БТР раскрыл детали дуэли с БМП Bradley в зоне спецоперации
Общество
Суд в Москве арестовал потушившего свечи в церкви мигранта
Общество
Из больницы в Нижнем Новгороде выписан первый заболевший ботулизмом
Общество
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Интернет и технологии
Илон Маск оценил риск гибели человечества от ИИ и призвал сохранять оптимизм
Общество
Прокуроры РФ предотвратили легализацию 46 млрд рублей преступных доходов
Мир
В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Мир
Экс-глава МИД Австрии указала на укорененную русофобию на Западе
Экономика
Эксперты предсказали рост объема экономики данных в РФ к 2030-му до 800 млрд рублей
Общество
Суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о массовом отравлении
Происшествия
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии после атаки ВСУ
Сюжет:

Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер театра и кино Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом в Москве. Информацию 19 июня он подтвердил «Известиям».

От комментариев артист отказался. По данным источника, Бардуков находится в состоянии средней степени тяжести. Ему назначили необходимые процедуры. Сообщается, что мужчине стало плохо после употребления готовой еды.

Актер Алексей Бардуков получил известность благодаря роли Леонида Филатова в сериале «Диверсант». Снимался он в картинах «Перевал Дятлова», «Хоккейные папы», «Нюрнберг», «Метро», «Палач» и других.

Доставили беду: кто ответит за вспышку ботулизма в Москве и регионах
Общественники просят снять мораторий на проверки кафе, ресторанов и производителей готовой еды

Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи провели обыски на складах, где хранилась некачественная продукция.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили. Общее число людей с подозрением на ботулизм, по последним данным, в Москве составляет 149 человек, в Московской области — 20, в Нижегородской области — 16, в Казани — 14. У некоторых из них ботулизм подтвердился.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024