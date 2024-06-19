Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве

Актер театра и кино Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом в Москве. Информацию 19 июня он подтвердил «Известиям».

От комментариев артист отказался. По данным источника, Бардуков находится в состоянии средней степени тяжести. Ему назначили необходимые процедуры. Сообщается, что мужчине стало плохо после употребления готовой еды.

Актер Алексей Бардуков получил известность благодаря роли Леонида Филатова в сериале «Диверсант». Снимался он в картинах «Перевал Дятлова», «Хоккейные папы», «Нюрнберг», «Метро», «Палач» и других.

Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи провели обыски на складах, где хранилась некачественная продукция.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили. Общее число людей с подозрением на ботулизм, по последним данным, в Москве составляет 149 человек, в Московской области — 20, в Нижегородской области — 16, в Казани — 14. У некоторых из них ботулизм подтвердился.