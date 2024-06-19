В Госдуме призвали запретить гражданам некоторых стран усыновлять детей из РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 19 июня предложил ввести запрет на усыновление детей из России для граждан тех государств, в которых разрешена смена пола.

С соответствующей инициативой он выступил в своем Telegram-канале, отметив, что в среду, 19 июня, данный вопрос будет обсуждаться в рамках заслушивания итогового доклада Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних.

Володин обратил внимание, что в ряде европейский стран, включая Австрию, Эстонию, Германию, Исландию, Италию, Люксембург, Мальту, Норвегию, Словению и Швейцарию, отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Еще в восьми государствах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: в Бельгии он составляет 16 лет, в Испании — 12 лет. Тем временем в Австралии могут разрешить детям в возрасте от трех лет самим выбирать себе половую принадлежность, отметил спикер нижней палаты парламента.

В РФ смена пола запрещена, а сделавшие данную операцию за границей люди не имеют права быть опекунами, напомнил он.

«Также более 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан США. Но до сих пор такую возможность имеют граждане других государств, где смена пола разрешена», — подчеркнул Володин.

Таким образом, российские дети могут «попасть в беду», учитывая происходящее на Западе, резюмировал он, предложив запретить усыновление гражданам из таких стран.

В августе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о полном запрете усыновления детей из России гражданам из недружественных государств. В апреле следующего года Совет при президенте РФ по кодификации не поддержал законопроект, указав, что он «повлечет за собой ограничение прав всех украинских граждан, законно проживающих или пребывающих на территории Российской Федерации».

Кроме того, в ноябре 2023 года председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале анонсировал законопроект, который запрещает усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. 20 мая 2024 года на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей он рассказал, что законопроект находится на финальной стадии доработки.