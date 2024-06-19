Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе завершились в Пхеньяне

В Пхеньяне завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына, продлившиеся более полутора часов. Они состоялись в рамках официального визита российского лидера в КНДР 19 июня.

После кратких вступительных заявлений Путин и Ким Чен Ын продолжили общение в закрытом формате. Ожидается, что это будет неформальная встреча лидеров наедине, где пройдет обсуждение важных вопросов, касающихся взаимоотношений двух стран.

С российской стороны в переговорах в широком составе участвовали ряд министров, например, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер России Александр Новак, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций проходят в резиденции «Кымсусан». Лидеры двух стран встретились утром 18 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. По традиции в самом начале мероприятия исполнялись гимны двух стран, затем прошел почетный караул, после чего лидеры представили друг другу свои делегации.

В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы. Также президент РФ сообщил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который после подписания ляжет в основу отношений России и КНДР в долгосрочном плане.

Президент РФ прибыл в КНДР 18 июня. В аэропорту его встретил председатель КНДР Ким Чен Ын. Встреча с корейским лидером для Путина станет третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент России не был с 2000 года. На тот момент его визави был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Путин будет находиться в КНДР с визитом 18 и 19 июня. Кроме переговоров делегаций в широком составе и неформальной встречи двух лидеров наедине, запланированы торжественный концерт и государственный прием. Помимо этого, Путин и Ким Чен Ын возложат венки к монументу освобождения Кореи Советской армией.