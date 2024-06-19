Реклама
Прямой эфир
Политика
Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Общество
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мир
Посол Эстонии заявила о готовности Таллина обсудить отправку войск на Украину
Авто
Chery анонсировала обновленный Tiggo 7 Pro Max для России
Авто
Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит 10 тыс. авто к июлю
Происшествия
В Москве иностранец потушил свечи в церкви и напал на прихожанку
Общество
В МВД сообщили о высылке из РФ более 30 тыс. иностранцев с начала 2024 года
Общество
В России рекомендовали признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
Общество
В Кузбассе задержан подозреваемый в гибели девочки, чье тело нашли в колодце
Общество
В Госдуме призвали запретить гражданам некоторых стран усыновлять детей из РФ
Мир
Встречу представителей Белого дома и Израиля отменили после заявления Нетаньяху
Мир
Путин восхитился преображением Пхеньяна за последние 24 года
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании в конце недели
Политика
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе завершились в Пхеньяне
Мир
Ким Чен Ын заявил о «новом расцвете» отношений между РФ и КНДР
Политика
Путин выразил уверенность в продуктивности переговоров с председателем КНДР
Мир
Путин высоко оценил поддержку КНДР политики России

Путин выразил уверенность в продуктивности переговоров с председателем КНДР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 19 июня, выразил уверенность, что предстоящие переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут продуктивными.

«Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными», — сказал Путин в начале переговоров в Пхеньяне.

Российский лидер подчеркнул, что руководители правительств и профильных ведомств РФ и КНДР активно трудятся над воплощением в жизнь достигнутых договоренностей в ходе визитов Ким Чен Ына в Россию в 2019 и 2023 годах.

Президент РФ отметил, что во время поездки Ким Чен Ына на Восточный экономический форум в 2023 году Россия и КНДР сделали очень многое для построения существующих сейчас связей между двумя странами, а сейчас подготовлен новый фундаментальный документ, который задаст направление отношениям Москвы и Пхеньяна на длительную перспективу.

Он также напомнил, что в ноябре 2023 года в Пхеньяне состоялась полноформатная российско-корейская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а в марте 2024 года встреча сопредседателей межправкомиссии в Москве.

Глава государства также выразил надежду на то, что следующая их с председателем КНДР встреча пройдет в российской столице.

Восточный график: чего ждать от визита Путина в КНДР и Вьетнам
И почему Запад обеспокоен предстоящими переговорами

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций проходят в резиденции «Кымсусан». Лидеры двух стран встретились утром 18 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. По традиции в самом начале мероприятия исполнялись гимны двух стран, затем прошел почетный караул, после чего лидеры представили друг другу свои делегации. В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940–1950 годы.

Президент России прибыл в КНДР 18 июня. Его в аэропорту встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Встреча с корейским лидером для Путина станет третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент РФ не был с 2000 года. На тот момент его визави был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Путин будет находиться в КНДР с визитом 18 и 19 июня. Запланированы как переговоры делегаций РФ и Северной Кореи в расширенном составе, так и неформальная встреча лидеров двух стран. В программу также включен государственный прием и торжественный концерт, состоится и возложение венка к монументу освобождения Кореи Советской армией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024