Путин выразил уверенность в продуктивности переговоров с председателем КНДР

Президент России Владимир Путин в среду, 19 июня, выразил уверенность, что предстоящие переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут продуктивными.

«Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными», — сказал Путин в начале переговоров в Пхеньяне.

Российский лидер подчеркнул, что руководители правительств и профильных ведомств РФ и КНДР активно трудятся над воплощением в жизнь достигнутых договоренностей в ходе визитов Ким Чен Ына в Россию в 2019 и 2023 годах.

Президент РФ отметил, что во время поездки Ким Чен Ына на Восточный экономический форум в 2023 году Россия и КНДР сделали очень многое для построения существующих сейчас связей между двумя странами, а сейчас подготовлен новый фундаментальный документ, который задаст направление отношениям Москвы и Пхеньяна на длительную перспективу.

Он также напомнил, что в ноябре 2023 года в Пхеньяне состоялась полноформатная российско-корейская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а в марте 2024 года встреча сопредседателей межправкомиссии в Москве.

Глава государства также выразил надежду на то, что следующая их с председателем КНДР встреча пройдет в российской столице.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций проходят в резиденции «Кымсусан». Лидеры двух стран встретились утром 18 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. По традиции в самом начале мероприятия исполнялись гимны двух стран, затем прошел почетный караул, после чего лидеры представили друг другу свои делегации. В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940–1950 годы.

Президент России прибыл в КНДР 18 июня. Его в аэропорту встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Встреча с корейским лидером для Путина станет третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент РФ не был с 2000 года. На тот момент его визави был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Путин будет находиться в КНДР с визитом 18 и 19 июня. Запланированы как переговоры делегаций РФ и Северной Кореи в расширенном составе, так и неформальная встреча лидеров двух стран. В программу также включен государственный прием и торжественный концерт, состоится и возложение венка к монументу освобождения Кореи Советской армией.