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Австралийский журналист рассказал о цензуре информации о преступлениях ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Австралийский журналист Джонни Эйдж в беседе с «Известиями» рассказал, что документирование преступлений Киева привело к притеснениям со стороны властей.

Материалы журналиста не публикуются в основных СМИ Австралии, однако, как он отметил, 80% населения не верят СМИ, а получают информацию в Интернете. Эйдж около года освещает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких регионах, в том числе в Донецке и Запорожье.

Эйдж также уточнил, что скорее ориентируется на американскую аудиторию, чтобы показать, что их деньги и оружие «идут во вред мирным жителям». Своей главной миссией он называет демонстрацию вреда оружия, которое ВСУ закупает на западные средства.

«Солдат, сражающийся с другим солдатом, — это честный бой. Солдат, сражающийся с местным населением, — это терроризм. И я видел многое в Шебекино, в Донецке, поэтому для меня это не стало сюрпризом. Я взял серийные номера ракет HIMARS. Тут нет никакой неожиданности, это не ошибка: эти ракеты очень и очень точны», — сказал он.

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Ранее, 9 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что страны Запада впали в «предвоенный экстаз» и из-за этого создали цензуру в своих СМИ. Ограничения властей, с которыми сталкиваются западные издания, по словам Пескова, видно невооруженным глазом. Он подчеркнул, что по статьям, выходящим в ведущих СМИ США и Великобритании, видно, что они написаны в «парткоме».

25 мая независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что в стране вырос «целый индустриальный комплекс цензуры», который распространяется на все виды политических вопросов, в том числе и на критику действий Вашингтона в конфликте на Украине.

МИД России 3 мая указал на плачевную ситуацию со свободой СМИ на Западе и Украине. В министерстве напомнили, что политика Запада до сих пор подвергает опасности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а преступные действия киевского режима привели к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, который открыто освещал события в зоне спецоперации.

Еще в феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что США контролируют почти все крупнейшие западные СМИ и из-за этого американскую пропаганду очень тяжело победить.

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