В Калужской области задержали устроившего стрельбу в районе Оптиной пустыни мужчину
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- В Калужской области задержали устроившего стрельбу в районе Оптиной пустыни мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь под городом Козельском в Калужской области, задержан. Об этом 13 июня заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В настоящее время мужчина ― 31-летний житель города Сосенский ― задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», ― написала она в Telegram-канале.
Как отметила Волк, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Детали происшествия со стрельбой уточняются.
Инцидент произошел вечером 12 июня. Неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов. В результате пострадала одна женщина, ей оказали медицинскую помощь на месте. Как сообщили правоохранители, пострадавшая получила касательное ранение.
Позднее «Известия» опубликовали кадры произошедшего. На них видно, как неизвестный мужчина из ружья стреляет в воздух и землю. Дебошира пыталась успокоить женщина, которая ехала в автомобиле позади: она просила его перестать стрелять.