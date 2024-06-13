Пострадавшая при стрельбе под Калугой женщина получила касательное ранение
Женщина получила касательное ранение в результате стрельбы в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в четверг, 13 июня.
«Касательное ранение ноги получила одна из женщин. Помощь пострадавшей была оказана на месте», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Инцидент произошел около 21:00 среды, 12 июня, недалеко от монастыря Оптина пустынь в городе Козельске. Неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов. В результате пострадала одна женщина, ей оказали медицинскую помощь на месте. Пострадавшая является иконописцем, отмечает сайт aif.ru. В самом монастыре стрельбы или пострадавших не было, сообщает «Москва 24».
В распоряжении «Известий» есть кадры произошедшего. На них видно, как неизвестный мужчина из ружья стреляет в воздух и землю. Дебошира пыталась успокоить женщина, которая ехала в автомобиле позади: она просила его перестать стрелять. Также есть сведения, что стрелявший собирался ограбить автомобиль, пишет сайт kp.ru.
Устанавливается личность стрелявшего, предпринимаются меры к его розыску и задержанию, сообщает 360.ru.