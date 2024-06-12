Опубликованы кадры стрельбы в районе Оптиной пустыни
Кадры стрельбы неподалеку от монастыря Оптина Пустынь, находящегося под городом Козельском в Калужской области, появились в распоряжении «Известий» в среду, 12 июня.
На кадрах видно, что неизвестный мужчина из ружья стреляет в воздух и землю. Дебошира пыталась успокоить женщина, которая ехала в автомобиле позади — она просила его перестать стрелять.
Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев) сообщил «РИА Новости», что женщина, получившая травму в результате происшествия, писала иконы для обители.
«Она (пострадавшая. — Ред.) помогает писать иконы монастырю, иконописец», — сообщил епископ.
По информации священнослужителя, в самом монастыре никто не пострадал, нарушитель не заходил в обитель.
Также есть сведения, что стрелявший собирался ограбить автомобиль.
О стрельбе неподалеку от монастыря сообщили власти Калужской области ранее в тот же день. По данным администрации региона, в пострадавшую женщину рикошетом попал кусок асфальта. Нарушитель скрылся, его поиски уже ведутся.