Неизвестный устроил стрельбу в районе Оптиной пустыни
Мужчина открыл стрельбу на трассе Козельск — Оптина пустынь в Калужской области, одна женщина пострадала. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале в среду, 12 июня.
«По данным оперативных служб на автомобильной дороге г. Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю», — сказано в сообщении.
В результате инцидента пострадала женщина, рикошетом от стрельбы в нее попал кусок асфальта.
На место происшествия прибыли экстренные службы, ведутся поиски нарушителя.
Ранее, 11 июня, в Балашихе полиция остановила свадебный кортеж из-за стрельбы в воздух. Пострадавших в результате инцидента нет. В отношении задержанных участников произошедшего проводится проверка.