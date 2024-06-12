Реклама
Прямой эфир
Общество
Завод им. Дегтярева хочет взыскать с компании брата Галкина более 2 млн рублей
Мир
Уехавшая в РФ депутат от АдГ Петерсен выиграла выборы в Гамбурге
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в районе Оптиной пустыни
Экономика
Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро в связи с санкциями США
Экономика
Объем выдачи льготной ипотеки в мае повысился на 17%
Мир
Глава МИД Турции намерен участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Спорт
В Казани состоялась церемония открытия Игр БРИКС
Мир
Столтенберг призвал сделать обязательными поставки оружия Киеву для стран — членов НАТО
Мир
Украина призвала лишить четырех спортсменок из РФ и Белоруссии допуска к ОИ
Политика
Захарова назвала новые требования НАТО жаждой «большего кровопускания» в ЕС
Мир
Ученые предрекли девятибалльное землетрясение на западе США
Экономика
США ввели санкции в отношении 300 компаний и физлиц за якобы помощь РФ
Мир
В МИДе пообещали не оставить без ответа введенные США антироссийские санкции
Мир
Политолог Херстль заявил о бессмысленности саммита по Украине в Швейцарии
Мир
Полиция Армении задержала около 100 участников акции протеста у здания парламента
Экономика
ЦБ намерен обеспечить сохранность счетов в долларах и евро на фоне санкций США
Мир
В Белом доме заявили о наблюдении за российскими кораблями на Карибах

Неизвестный устроил стрельбу в районе Оптиной пустыни

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина открыл стрельбу на трассе Козельск — Оптина пустынь в Калужской области, одна женщина пострадала. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале в среду, 12 июня.

«По данным оперативных служб на автомобильной дороге г. Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю», — сказано в сообщении.

В результате инцидента пострадала женщина, рикошетом от стрельбы в нее попал кусок асфальта.

На место происшествия прибыли экстренные службы, ведутся поиски нарушителя.

Убийца с автоматом: что известно о расстреле в спальном районе Москвы
Подозреваемый в убийстве и жертва — бывший скейтер Константин Балишанский — в детстве жили в одном дворе

Ранее, 11 июня, в Балашихе полиция остановила свадебный кортеж из-за стрельбы в воздух. Пострадавших в результате инцидента нет. В отношении задержанных участников произошедшего проводится проверка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024