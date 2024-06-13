Всё больше стран отказываются посетить саммит по Украине в Швейцарии, поскольку они разочаровываются в позиции украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube в среду, 12 июня.

«Эта конференция с самого начала была глупой идеей, она обречена на провал. Предположительно, это было своего рода попыткой укрепить позиции Зеленского после провального контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы», — предположил он.

По словам Меркуриса, в настоящее время всё больше государств понимает безнадежность положения, при этом позиция Зеленского вызывает вопросы. Страны одна за другой принимают решение отстраниться от Киева.

Ранее в этот день генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что не посетит мирную конференцию по Украине из-за личных обязательств. Он обратил внимание, что это решение не имеет политического значения. Гутерриш добавил, что делегация ООН примет участие в этом мероприятии и будет играть там роль международного наблюдателя.

Тогда же немецкий политолог Кристофер Херстль заявил «Известиям», что саммит в Швейцарии, на который не поедет даже генсек ООН Антониу Гуттериш, не имеет никакого смысла. По его словам, подобные саммиты ни на что не влияют, что еще больше подчеркивает невыполнимость планов Зеленского.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана.

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент России Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от диалога, в отличие от Украины. По его словам, Москва следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями», в свою очередь, заявил, что саммит является пустым времяпрепровождением.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.