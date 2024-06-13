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День России отпраздновали в турецкой Анталье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Генеральное консульство Российской Федерации (РФ) и Русское православное общество 12 июня организовали в турецкой Анталье празднование Дня России.

С приветственным словом к участникам обратился генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

«К нам сегодня присоединились азербайджанцы, киргизы, белорусы, за что мы всем очень признательны», — отметил Ветрик.

Представители различных народов, проживающих на территории РФ, показали на праздновании Дня России художественные номера и блюда своей национальной кухни. На сцене выступили балет Аллы Духовой Todes, чеченский танцевальный коллектив «Кавказ-Саттой», ансамбль «Казачья доля» и другие.

«Решить задачи, которые стоят перед страной, можно только вместе»
Владимир Путин в День России вручил госнаграды в области науки, искусства и правозащиты

В этот же день президент России Владимир Путин в поздравлении Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу отметил, что Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания.

Также сообщалось, что активисты регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в честь Дня России растянули государственный флаг размером 20×30 м на фасаде Дома молодежи в административном центре Луганской Народной Республики (ЛНР). «Известия» показали кадры мероприятия.

День России — праздник, символизирующий день рождения современного государства, суверенитет и процветание страны. Возникновение праздника связано с событием, произошедшим 33 года назад, — подписанием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. В 2024 году торжество приходится на среду и является выходным днем.

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