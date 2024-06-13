Госорганизации обяжут использовать йодированную соль

Минздрав подготовил поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: ведомство намерено активизировать борьбу с дефицитом йода в стране. Речь идет о профилактике заболеваний, вызванных этой причиной. Ведомство уверено, что при приготовлении пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, следует использовать йодированную соль.

Такое правило должно коснуться лишь образовательных, медицинских организаций, а также тех, которые осуществляют социальное обслуживание, и других. Срок вступления в силу этих норм — 1 марта 2025 года. Такой подход уже используют в мире, указал Минздрав. Например, в Казахстане и Белоруссии.

Об этом сказано в документах Минздрава, которые министерство направило на согласование в Минэкономразвития (МЭР) и Аналитический центр при правительстве. «Известия» ознакомились с законопроектом, издание также направило запросы в МЭР и в центр при кабмине.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, по данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, в сутки россияне потребляют в среднем 40–80 мкг йода в день. Это в три раза ниже установленной нижней границы нормы.

«Все регионы страны в большей или меньшей степени являются йододефицитными», подчеркивает Минздрав в своих документах. Последствия такой ситуации серьезны: причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с пищей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Йод всему голова: в хлеб хотят добавлять обогащенную соль