Йод всему голова: в хлеб хотят добавлять обогащенную соль

С 1 марта 2025 года для приготовления хлебобулочных изделий в образовательных, социальных и других организациях должны будут использовать йодированную соль. Такой законопроект подготовил Минздрав — документ, с которым ознакомились «Известия», уже разослали на согласование в другие ведомства. Министерство намерено таким образом решить задачу йододефицита в стране, который, по мнению ведомства, становится критичным. Однако специалисты напоминают, что некоторым людям этот микроэлемент не требуется или даже вреден.

Восполнить недостающее

Минздрав подготовил поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: ведомство намерено активизировать борьбу с дефицитом йода в стране. Речь идет о профилактике заболеваний, вызванных этой причиной. В министерстве уверены, что при приготовлении продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, следует использовать йодированную соль. Такое правило должно коснуться лишь образовательных, медицинских организаций, а также тех, которые осуществляют социальное обслуживание, и других.

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Собственники частных организаций могут принимать такие требования самостоятельно, подчеркнули в ведомстве. При этом торговля должна будет выделять соль с йодом на полках, как именно — компании могут решить самостоятельно. Срок вступления в силу этих норм — 1 марта 2025 года.

Такой подход уже используют в мире, например в Казахстане и Белоруссии. Об этом сказано в документах Минздрава, которые министерство направило на согласование в Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве. «Известия» ознакомились с законопроектом, редакция также направила запросы в эти ведомства и в Аналитический центр.

По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, в сутки россияне потребляют в среднем 40–80 мкг йода. Это в три раза ниже установленной нижней границы нормы, говорится в пояснительной записке к проекту.

«Все регионы страны в большей или меньшей степени являются йододефицитными», — подчеркивает Минздрав. Последствия такой ситуации серьезны: так, причина 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей — в недостаточном поступлении этого микроэлемента с пищей. Ежегодно в эндокринологической помощи нуждаются более 3 млн взрослых и около 400 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы, подчеркнули в ведомстве.

Согласно официальной статистике по итогам 2022 года, власти зарегистрировали 11,3 млн случаев болезней эндокринной системы: из них на заболевания щитовидной железы пришлось 3 млн, включая 2,1 млн случаев, ассоциированных с дефицитом йода.

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По данным министерства, затраты системы здравоохранения на госпитализацию и радикальное лечение (оперативные вмешательства и радиойодотерапия) пациентов с такими заболеваниями составляют не менее 5 млрд рублей в год. Суммарно на обследования и лечение таких пациентов уходит 62 млрд.

Тем более, как отметил Минздрав в пояснительной записке, исследования показали: при изготовлении хлеба и хлебобулочных изделий по традиционным рецептам нужно лишь 1,5% йодированной соли на 100 г муки. Это отвечает критериям, которые предъявляют к обогащенным продуктам по СанПиНу «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». На выходе в 150 г хлеба будет содержаться 53 мкг йода (с учетом его потери при выпечке в 30%) — это соответствует 35% от нормы ежедневного потребления микроэлемента для взрослых. В сутки подход перекроет около 80% необходимого объема йода в день.

В Минсельхозе «Известиям» сказали, что пока не получали проект закона на согласование.

Поддержка производителей

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюзсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Известиям», что, согласно рекомендациям ЮНИСЕФ, успешно опробованным во всем мире, именно йодирование пищевой соли — оптимальный, самый дешевый и безопасный для человека метод профилактики дефицита этого микроэлемента.

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— Организм оптимально усваивает такую соль, независимо от индивидуальных особенностей человека, в отличие, например, от йодированного молока. Кроме того, это происходит ровно в том объеме, в котором нуждается каждый конкретный человек, — пояснил эксперт. — Поэтому мы поддерживаем законопроект Минздрава: необходимо йодировать всю пищевую соль, тем более такой подход рекомендован ВОЗ.

Он добавил, что учитывается и положительный опыт других стран. Яркий пример — Казахстан, где с 2003 года 100% соли для населения и пищевой промышленности подлежит обязательному йодированию. Кроме того, соль обогащают в государствах ЕС — в Швейцарии, Дании и других, а также в США, ЮАР и так далее.

— Если говорить о производстве, то никаких проблем для внедрения технологии йодирования мы не видим, плюс соль не оказывает существенного влияния на цену продукции, разница между обогащенной и обычной продукцией составляет 1–2%, — рассказал Дмитрий Леонов.

Йодированная соль представлена во всех без исключения федеральных торговых сетях во всех регионах присутствия, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. На ее долю приходится в среднем 25% общего ассортимента соли — это в среднем 15 позиций из 60 торговых наименований данного продукта на полках магазинов, добавил он.

Минздрав не первый раз пытается представить подобный законопроект, напомнил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Ранее ведомство хотело предложить обязательное использование йодированной соли при изготовлении всех продуктов, но проект не прошел необходимые процедуры согласования. По мнению эксперта, проблема дефицита микроэлемента в РФ стоит остро и последствия могут быть серьезными — вплоть до заболевания кретинизмом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Теперь Минздрав предлагает более мягкий вариант обязательств — использовать йодированную соль только в государственных организациях, хотя собственник в данном случае может установить такое требование просто внутренним приказом, закон для этого не нужен, отметил эксперт. Он также подчеркнул, что в такой ситуации могут возникнуть риски, ведь есть целая группа болезней, при которой опасен избыток этого микроэлемента.

Действительно, есть люди, которым такая соль противопоказана, сказал «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Например, это граждане с гиперфункцией щитовидной железы, аутоиммунными болезнями.

— Йод им употреблять не нужно. Тем более ученые уже доказали, что не нужно злоупотреблять этим микроэлементом и профилактировать им всё подряд. Патогенез заболеваний, связанных с дефицитом этого микроэлемента, не в нехватке йода, а в развитии воспаления. Поэтому потребление этой добавки эффекта не дает, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Но, «чтобы был вред от потребления обогащенной соли, нужно съесть огромной количество йода, что сложно себе представить», пояснил «Известиям» глава Центра иммунологии и аллергологии Минздрава Московской области Андрей Продеус. Поэтому никакой опасности в этом решении нет, резюмировал он.

Использование йодированной соли полезно и абсолютно безопасно, сказала «Известиям» замглавы НМИЦ эндокринологии Минздрава по научной работе, академик РАН Галина Мельниченко. Медицинских противопоказаний для ее применения в питании не существует, в ряде случаев для проведения определенных диагностических и лечебных мероприятий (например, радиойодтерапии) следует придерживаться диеты с ограничением употребления йода, отметила она.