Талибы выступили за членство Афганистана в ШОС, ЕАЭС и БРИКС
Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заинтересовано в том, чтобы Афганистан стал полноценным членом ШОС, ЕАЭС и БРИКС, сказал «Известиям» поверенный в делах страны в Москве Джамал Насир Гарвал.
«Афганистан всё еще остается наблюдателем в ШОС, но мы хотим стать постоянным членом этой организации. И мы хотим, чтобы в этом вопросе нас поддержала Россия», — сказал он.
Глава афганской дипмиссии в РФ добавил, что то же самое касается БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Но вступление в ШОС кажется нам более простым, поскольку наши основные партнеры в регионе — члены этой организации. Афганистан также хотел бы в будущем стать членом Евразийского экономического союза», — отметил Джамал Насир Гарвал.
4 июня специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия поддержит кандидатуру Афганистана в вопросе получения членства в ШОС при условии признания движения «Талибан».
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