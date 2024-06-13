Движение присоединения: талибы высказались за принятие Афганистана в ШОС

«Талибан»* выступает за вступление Афганистана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на правах постоянного члена, заявил «Известиям» поверенный в делах страны в Москве Джамал Насир Гарвал. Он добавил, что движение также заинтересовано в членстве Афганистана в БРИКС и ЕАЭС. В МИД России ранее отметили, что в случае признания «Талибана» Москва готова поддержать кандидатуру Кабула. Кроме того, вступление Афганистана в ШОС могут одобрить Китай, Киргизия, Узбекистан и Пакистан. Против подобных действий могли бы потенциально выступить Иран, Индия и Таджикистан. О перспективах расширения ШОС за счет Афганистана и позиции России по этом вопросу — в материале «Известий».

Принятие Афганистана в ШОС, БРИКС и ЕАЭС

Запрещенное в России движение «Талибан», пришедшее к власти в Афганистане в 2021 году, демонстрирует заинтересованность в расширении географии своей внешней политики. Действующие афганские власти не имеют представительства в ООН и других международных организациях. Кроме того, они избегают присоединения к каким-либо альянсам, придерживаясь политики нейтралитета. При этом правительство талибов заинтересовано в налаживании отношений с соседями, в том числе в рамках региональных объединений. Движение, в частности, выступает за вступление Афганистана в ШОС.

— Афганистан всё еще остается наблюдателем в ШОС, но мы хотим стать постоянным членом этой организации, — сказал «Известиям» поверенный в делах в Москве Джамал Насир Гарвал. — И мы хотим, чтобы в этом вопросе нас поддержала Россия.

Саммит глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в 2022 году Фото: TASS/Zuma

Он добавил, что Афганистан хотел бы в будущем стать членом и других объединений, в которые входит РФ.

— То же самое касается БРИКС. Но вступление в ШОС кажется нам более простым, поскольку наши основные партнеры в регионе — члены этой организации, — пояснил представитель талибов. — Афганистан также хотел бы в будущем стать членом Евразийского экономического союза.

На сегодня у Афганистана не сформировалось достаточной политической и юридической базы для взаимодействия с БРИКС и ЕАЭС. В начале июня исполняющий обязанности министра труда и социального развития Адбул Умари сообщил, что Кабул рассчитывает заключить со странами ЕАЭС меморандумы о взаимопонимании. Он также заинтересован в трудовой миграции жителей Афганистана, в частности, в Россию.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Мы должны сотрудничать, обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов, железнодорожного сообщения, энергетических проектов. Всё это позволит создать благотворную среду не только для нашей страны, но и для всей Азии, — сказал Адбул Умари.

При этом Афганистан с 2012 года имеет статус наблюдателя в ШОС. Однако после прихода к власти «Талибана» участие страны в заседаниях фактически заморожено: движение не приглашают на заседания организации. Скорее всего, причина этого — отсутствие признания талибов в качестве представителей законной власти в Афганистане.

Чтобы стать полноценным членом ШОС, правительство Афганистана должно быть де-юре признано всеми ее постоянными членами, уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Для вступления Афганистана в ШОС минимальные условия — дипломатическое признание правительства «Талибана», то есть установление официальных дипломатических отношений, которых сейчас по факту нет, — сказал он «Известиям». — На мой взгляд, этот вопрос может решаться по мере того, как Афганистан будет демонстрировать успешную борьбу с терроризмом, продуктивное сотрудничество в экономической сфере, а также в обеспечении безопасности российских проектов в регионе, — сказал он «Известиям».

Фото: Global Look Press/XinHua/Saifurahman Safi

Согласно правилам организации, государство-заявитель должно, в частности, принадлежать к евроазиатскому региону, обладать статусом государства-наблюдателя или партнера по диалогу, поддерживать активные торгово-экономические и гуманитарные связи с членами ШОС. Эксперт подчеркивает, что полноценное участие Афганистана в Шанхайской организации, как и в БРИКС и ЕАЭС, открыло бы Афганистану доступ на новые рынки и дипломатические площадки.

— Учитывая фактическую изоляцию, в которую режим талибов был помещен НАТО, это крайне важно для них и с точки зрения налаживания дипломатических и политических связей, а также торговли и привлечения инвестиций, — пояснил Никита Мендкович.

В ШОС помимо России входят восемь государств: Китай, Индия, Пакистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Вскоре новым членом ШОС может стать Белоруссия — договоренность об этом была достигнута в мае на встрече глав МИД организации. Кроме того, ожидается, что следующим членом ШОС может оказаться Монголия.

Кто за и против членства Афганистана в ШОС

Поддержать кандидатуру Афганистана в ШОС могли бы в первую очередь Китай и Казахстан. Пекин первым аккредитовал у себя в стране дипломата талибов в качестве посла. КНР интересует доступ к богатым природным ресурсам Афганистана, усиление своего влияния в регионе и контроль над уйгурскими боевиками на территории Афганистана. Казахстан, в свою очередь, вывел «Талибан» из своего террористического списка в конце 2023 года. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана нацелена на развитие взаимовыгодного экономического взаимодействия с Афганистаном. Заблокировать принятие страны в ШОС потенциально могли бы Таджикистан, Индия и Иран, считает исследователь ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Камолиддин Хасанов.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Wu Gang

— Таджикистан среди всех центрально-азиатских стран наиболее враждебно относится к Афганистану с нынешним правительством в лице талибов. В связи с этим неоднократно были обострения на границе. Кроме того, правительство Эмомали Рахмона имело контакты с афганской оппозицией в лице Фронта национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом, в котором, в основном, этнические таджики, — сказал он «Известиям».

Руководство Таджикистана не раз обвиняло талибов в осуществлении «агрессивной дискриминации» различных этнических групп и «жесткого религиозного консерватизма». Схожие претензии к Кабулу предъявляет Тегеран. Он критикует талибов из-за притеснения хазарейцев, составляющих шиитское меньшинство в Афганистане. К слову, этот ираноязычный народ остается одной из основных этнических групп страны (до 10% населения).

— Здесь важны не только хазарейцы, но и в целом этноконфессиональный фактор. Талибы исторически проявляли нетерпимость в отношении не только других религиозных общин, например, буддистов, но и в отношении шиитов. Для Ирана это неприятный фактор, — пояснил Камолиддин Хасанов. — Что касается Индии, Нью-Дели воспринимает «Талибан» как опасную организацию с точки зрения роста религиозного радикализма и расшатывания ситуации у себя в стране, и поэтому Индия также может негативно отреагировать на вступление Афганистана в ШОС. В 2023 году премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал не допустить, чтобы афганская территория использовалась для дестабилизации соседей.

Фото: Global Look Press/XinHua/Saifurahman Safi

Остальные члены Шанхайской организации сотрудничества — Узбекистан, Киргизия, Пакистан, Россия — вряд ли станут бойкотировать принятие Афганистана в ШОС, считает аналитик. Ташкент и Бишкек налаживают контакты с «Талибаном» с 2021 года (при этом Киргизия всё еще считает «Талибан» террористической организацией). Исламабад же, несмотря на напряженность в отношениях с Афганистаном (весной сообщалось о боестолкновениях на афгано-пакистанской границе), стремится сотрудничать с талибами по вопросу борьбы с трансграничным терроризмом.

В начале июня спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия поддерживает принятие Афганистана в ШОС как полноправного члена. Однако это возможно только после исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций и признания правительства талибов. Дипломат, впрочем, подчеркнул: «ШОС в первую очередь — экономическая организация, и Афганистан должен в какой-то относительный порядок привести и свою экономику, чтобы остальные члены ШОС сочли его вступление целесообразным».

Признание «Талибана» со стороны РФ

На сегодня ни одно государство мира не признает «Талибан» легитимным правительством Афганистана. 27 мая Замир Кабулов завил, что МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключения «Талибана» из списка экстремистов и террористов. Глава МИД России Сергей Лавров объяснил это тем, что Москва считает талибов реальной властью в Афганистане. Несмотря на то что «Талибан» находится под санкциями ООН с 1999 года, это движение не было признано Совбезом террористической организацией. Сергей Лавров ранее отметил, что в список террористов на уровне СБ ООН входят лишь 12–15 конкретных персон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар отмечает, что снятие с «Талибана» статуса запрещенной организации — шаг в сторону признания новых афганских властей.

— Но это лишь первый шаг. Они уже фактически перестали таковыми быть, поскольку они не осуществляют каких-либо насильственных акций. Они превратились во власть, — сказал он «Известиям». — Думаю, что сейчас идут переговоры, и внешние акторы, в том числе Россия и Казахстан, задают основу для своих коллег, чтобы уже говорить о признании.

РФ при этом не раз заявляла, что готова признать «Талибан» при соблюдении ряда условий: во-первых, уважение прав человека, прежде всего девочек и женщин, а во-вторых, создание политически инклюзивного правительства, в которое бы входили представители не только пуштунов, но и узбеков, таджиков и других национальностей.

Однако пока эти условия не были выполнены. Хотя в верхушке талибов действительно встречаются представители других народов, они не играют серьезной роли в политике страны и фактически не защищают интересы своих этносов. Кроме того, ООН продолжает фиксировать случаи нарушения прав девочек и женщин в стране. При этом международное сообщество не раз указывало: власти в Кабуле недостаточно эффективно борются с терроризмом в Афганистане. Например, в прошлом году Антитеррористический центр СНГ отмечал, что талибы не справляются с растущим влиянием филиала ИГ «Вилаят Хорасан» (запрещен в РФ), число боевиков которого достигло около 6 тыс.

* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность