Под сотню: как прошло торжественное открытие Игр БРИКС в Казани

В Казани торжественно открылись Игры БРИКС — один из главных спортивных фестивалей в стране в нынешнем году. Во время красочной церемонии знаменосцем сборной России стал четырехкратный призер чемпионата Европы по академической гребле Артем Косов. А старт турниру по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин. «Объявляю спортивные Игры стран БРИКС 2024 года открытыми. Желаю спортсменам, их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям и болельщикам — ярких и незабываемых впечатлений», — сказал глава нашей страны.



Первые в своем роде

— Нам особенно приятно принимать в Казани атлетов из более чем 90 стран. Напомню, что у России большой опыт проведения масштабных международных соревнований: в этом году исполнилось 10 лет Олимпиаде в Сочи, — добавил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Праздник спорта в Казани может вообще стать главным мультиспортивным событием года в России, поскольку будущее Игр дружбы до сих пор под вопросом. Дегтярев не стал упоминать о них, перечисляя будущие международные старты в РФ. Зато во время церемонии открытия не обошлось без ностальгии — об Олимпиаде в Сочи, Универсиаде в Казани и чемпионате мира по футболу по всей стране. Перед торжественной церемонией министр почти час общался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Будем развивать межгосударственные форматы и предлагать всем странам. Мы состоим в разных организациях: в ШОС, в БРИКС, в СНГ и других. Будем эти форматы развивать. У нас запланированы юношеские российско-китайские Игры, повестка международная будет только нарастать, — продолжил Дегтярев. — Эти Игры первые в своем роде, в таком формате, открытом, со взрослыми спортсменами, 27 дисциплин. Вновь мы отличаемся тем, что задаем тон и приглашаем к сотрудничеству на ниве спорта, соперничества в частной и равной борьбе.

На фоне этого выступления в зал постепенно входили иностранные делегации. По последней информации, на Играх БРИКС должны присутствовать 97 стран. В Казань уже прибыли представители 40 различных государств, остальные присоединятся по ходу соревнований. В последний момент добавятся даже новые страны-участницы Игр. К примеру, заявились несколько спортсменов из Литвы.

— Будут хорошие Игры с большим количеством участников, — сказал «Известиям» глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. — Что это даст нашей республике? Здесь речь идет не о Татарстане, а о России — о том, что Россия не отвергнута, что у нее есть партнеры. И это очень важно. Татарстан — один из субъектов Российской Федерации. Мы решаем те задачи, которые перед нами поставлены руководством страны.

Приятное удивление

Во время церемонии открытия особенно много аплодисментов досталось сборным из стран СНГ и из Палестины.

— Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира — яркое свидетельство того, что спорт не имеет границ, — почеркнул во время своего приветственного слова Минниханов. — Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами, убежден что они пройдут в атмосфере согласия.

Казань в очередной раз показывает миру, как нужно проводить крупные спортивные события. Олимпийский чемпион Илья Захаров назвал атмосферу сравнимой с чемпионатом мира по футболу. Дегтярев вспоминал с ностальгией Олимпиаду в Сочи, многие местные жители говорили об Универсиаде-2013 и чемпионате мира по водным видам спорта 2015.

Конечно, со спортивной точки зрения турниры пока едва ли сравнимы, тем не менее попытка в непростых обстоятельствах организовать спортивный праздник выглядит удачной. Соревнования продлятся до 24 июня и наверняка еще смогут нас приятно удивить.

Несколько категорий

Наверное, спор о том, должны ли быть на таких Играх оптимальные составы или прежде всего сам факт праздника, бесконечны. Лучше спросить у иностранцев — они независимые аудиторы.

Итак, что сказали спортсмены и тренеры из разных стран?

Республика Сербская: «Какие виды спорта? Теннис, диджитал-баскетбол... Нас пригласили, мы приехали. Если нас, сербов, куда-нибудь приглашают, как мы можем отказаться? У нас всё растет — экономика, города, приезжайте. Почему мы не в составе Боснии и Герцеговины? Не надо об этом. Только Республика Сербская! Выступать как независимое государство? Это мечта. Может, лет через 20–30. Каталонцы столетиями мечтают о независимости».

Пакистан: «Мы из тенниса. Почему приехали? Нам сказало правительство ехать, пришло приглашение, решение государства, что мы поедем. Встречают прекрасно, в Казани красиво».

Таджикистан: «Я из карате. У нас был отбор, проходили соревнования, чтобы попасть на эти Игры. Всё хорошо, но... напиши, что с выдачей аккредитаций бардак! Два часа уже жду этот бейдж!»

Шероховатости есть, это правда. Вот белорусы в столовой сидят и вспоминают Токио — а там 100 кухонь на любой выбор... Ну, справедливости ради, как человек, который проник в зону питания для спортсменов (потому что больше есть рядом с деревней было негде), могу сказать, что кормят достойно. А главное, бесплатно. А вот киргизы вообще были всем довольны и даже объявили, что в некоторых единоборствах привезли первых номеров сборной.

Судя по всему, участники делятся на три группы:

— те, кого пригласили или кого отправило государство по линии сотрудничества с Россией;

— те, кто реально старался прислать оптимальные составы и даже устраивал отбор (особенно постсоветские страны в единоборствах);

— сама Россия, которая отправила сюда всех, кого могла.

Конечно, наша сборная может выиграть медальный зачет с 10-кратным преимуществом. Но разве не важнее горящие глаза волонтеров, которые получили практику арабского с египтянами? Или которые переживают как за себя, потому что сопровождаемых ими армян не пустили в столовую, и тут же стараются решить проблему?

Ради этих эмоций, получения новых навыков и ради таких глаз существует спорт. И не обязательно олимпийский.