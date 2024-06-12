СК возбудил дело после гибели мужчины и ребенка из-за упавшего дерева в Щелкове

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и ребенка в результате падения дерева в подмосковном Щелкове. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГСУ СК России

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Специалисты проводят спил дерева для проведения дендрологической экспертизы.

Трагедия произошла ранее в этот день. Предварительно установлено, что 64-летний мужчина и его девятилетний внук возвращались с пляжа по территории парковой зоны и в момент сильного порывистого ветра с дождем укрылись под деревом, фрагмент которого упал на них. В результате оба скончались на месте от полученных травм, сообщает 360.ru.

Щелковской городской прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Непогода настигла и жителей Москвы днем в среду. В МЧС предупредили о порывах ветра до 17 м/с, отмечает Life.ru. Град в некоторых районах столицы достигал размера сливы, уточняет РИАМО. Не обошлось без происшествий. Так, на востоке столицы дерево упало на девушку, о ее состоянии не сообщается.

Эксперт по безопасности Алексей Ефремов в беседе с сайтом aif.ru напомнил о простых правилах поведения во время грозы. По словам специалиста, ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями, поскольку в них может ударить молния или оно может рухнуть из-за порыва ветра. Также во время грозы и сильного ветра нельзя находиться на открытой местности или же вблизи шатких конструкций. Укрыться от непогоды стоит в помещении. Также во время грозы категорически не стоит разговаривать по мобильному телефону, лучше всего перевести его в авиарежим.