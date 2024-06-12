Дерево упало на мужчину и мальчика в подмосковном Щелково
В подмосковном Щелково во время непогоды дерево упало на мужчину и мальчика. Как сообщил источник «Известий» 12 июня, оба пострадавших скончались.
Днем в среду на город обрушились ливень и сильный ветер, который и повалил дерево.
Как уточнил собеседник, трагедия произошла в Щелковском городском парке культуры и отдыха. Пострадавшие скончались до приезда медиков.
Непогода днем в среду настигла и жителей Москвы, не обошлось без происшествий. Так, на востоке столицы дерево упало на девушку, о ее состоянии не сообщается. В парке «Музеон» еще одна девушка пострадала при падении металлической конструкции с прожекторами, ей была оказана медпомощь на месте.
Кроме того, из-за падения дерева временно не было движения поездов между станциями «Текстильщики» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро.