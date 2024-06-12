В Москве приостановили движение поездов от станции «Текстильщики» до «Котельников»
- Новости
- Происшествия
- В Москве приостановили движение поездов от станции «Текстильщики» до «Котельников»
На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена приостановили движение поездов от станции «Текстильщики» до «Котельников». Об этом 12 июня сообщил столичный дептранс.
«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — уточнила пресс-служба ведомства в Telegram.
По данным дептранса, причиной стало упавшее на пути дерево.
Ранее в этот день на Москву обрушился мощный ливень. «Известия» публикуют видео ухудшения погоды в городе. До этого, 10 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал жителям столицы тропический «мегаливень» в День России, ожидается, что выпадет половина всей июньской нормы.