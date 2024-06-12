Во время ливня в Москве на девушку упало дерево
В Москве во время сильного ливня и ветра на девушку упало дерево. Об этом в среду, 12 июня, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел днем на улице Вешняковской. Дерево упало девушке на ногу. О состоянии пострадавшей подробностей не приводится.
Также в этот день во время непогоды в московском парке «Музеон» пострадала еще одна девушка в результате падения металлической конструкции с прожекторами. Врачи оказали помощь пострадавшей на месте.
Ранее, 11 июня, стало известно, что в столице выпало 20% месячной доли осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО (15 мм), ЦАО (13 мм), ЮЗАО (12 мм). Отмечается, что дожди, грозы порывистый ветер в столице сохранятся.