Штормовое расположение: когда в Москве закончатся ливни и грозы

В Москве за три дня выпадет до месячной нормы осадков, прогнозируют метеорологи. Дожди продолжатся в столице и Московский области вплоть до четверга . Местами возможны грозы с сильными порывами ветра и даже град. Но уже в пятницу дождливый фронт сместится на восток, а столицу ожидает теплая погода . Городские службы из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности, аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве , заверили в столичном комплексе городского хозяйства. В грозу желательно не выходить из дома, и тем более не пользоваться на улице велосипедами, самокатами и мобильными телефонами , напомнили спасатели.

После дождика в четверг

Ливни продолжатся в Москве до четверга включительно, рассказали «Известиям» метеорологи. При этом месячная норма по количеству осадков уже перевыполнена на столичной метеостанции ВДНХ , сообщила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Но в разных районах столицы и области в ближайшие дни выпадет от половины до всей нормы .

— Предстоящие двое суток мы будем находиться в зоне активных атмосферных фронтов. Они будут проявлять себя теплыми и холодными волнами. Именно на этих фронтах рождается значительное количество осадков , — отметила она.

Однако дожди, по ее словам, будут локальными: где-то более интенсивными, где-то менее . Не исключены грозы и град.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Ветер будет усиливаться. Однако мы считаем, что сильных порывов в 15–17 м/с всё же не случится. Температура воздуха в ближайшие дни останется высокой, в пределах 23–25 градусов . А вот уже днем 13 июня и в ночь на 14 июня пройдет холодный атмосферный фронт, но в основном это скажется на ночной температуре, — сказала Татьяна Позднякова.

Максимальное количество осадков ожидается в столице 13 июня , добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Может выпасть около 20–25 мм осадков при месячной норме 78 мм, — пояснил он.

Затем, по его словам, непогода двинется на восток и накроет Предуралье, Среднее Поволжье, Татарстан, а также Кировскую область и Пермский край .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Осадки уйдут туда к пятнице, а в столице всё станет относительно благополучно. В пятницу и выходные прогнозируется температура воздуха в 23–25 градусов и практически без осадков. Будем сохнуть, — подчеркнул он.

Большое количество осадков сейчас порадует разве что дачников и огородников, поскольку они создают задел для будущего урожая, подчеркнули метеорологи.

Штормовая подготовка

Городские службы Москвы из-за сильного дождя и ветра перевели в режим повышенной готовности , сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов находятся на круглосуточном дежурстве , заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице, по его словам, принимают меры, чтобы защитить от порывов ветра сооружения жилого и нежилого фонда, объекты транспорта и торговли, а также строящиеся здания . Электросетевые организации получили указание привести в готовность источники аварийного питания .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Граждан призвали по возможности воздержаться от пребывания на улице . В ГУ МЧС по Москве также рекомендовали водителям при неблагоприятных погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию до других транспортных средств. А вот внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений — лучше избегать . Парковать автомобили советуют подальше от деревьев.

— Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра , — указали в МЧС.

Во время грозы желательно отказаться от использования средств передвижения , напомнил «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн. На улице во время грозы также не стоит пользоваться мобильными телефонами и даже металлическими зонтами , поскольку они проводят электричество. Под отдельно стоящие деревья прятаться не следует, лучше держаться ближе к зданиям и сооружениям, напомнил эксперт.

— Промышленные объекты, как правило, защищены громоотводами, которые действуют на конус примерно в шестьдесят градусов от вершины. То есть создается защитная зона, где можно уберечься , — добавил эксперт.

В конце мая «Известия» сообщали, что от удара молнии в подмосковной Балашихе погиб 63-летний мужчина. Его убило разрядом, когда он переходил дорогу, держа в руках зонт.