Штормовое расположение: когда в Москве закончатся ливни и грозы
В Москве за три дня выпадет до месячной нормы осадков, прогнозируют метеорологи. Дожди продолжатся в столице и Московский области вплоть до четверга. Местами возможны грозы с сильными порывами ветра и даже град. Но уже в пятницу дождливый фронт сместится на восток, а столицу ожидает теплая погода. Городские службы из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности, аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, заверили в столичном комплексе городского хозяйства. В грозу желательно не выходить из дома, и тем более не пользоваться на улице велосипедами, самокатами и мобильными телефонами, напомнили спасатели.
После дождика в четверг
Ливни продолжатся в Москве до четверга включительно, рассказали «Известиям» метеорологи. При этом месячная норма по количеству осадков уже перевыполнена на столичной метеостанции ВДНХ, сообщила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Но в разных районах столицы и области в ближайшие дни выпадет от половины до всей нормы.
— Предстоящие двое суток мы будем находиться в зоне активных атмосферных фронтов. Они будут проявлять себя теплыми и холодными волнами. Именно на этих фронтах рождается значительное количество осадков, — отметила она.
Однако дожди, по ее словам, будут локальными: где-то более интенсивными, где-то менее. Не исключены грозы и град.
— Ветер будет усиливаться. Однако мы считаем, что сильных порывов в 15–17 м/с всё же не случится. Температура воздуха в ближайшие дни останется высокой, в пределах 23–25 градусов. А вот уже днем 13 июня и в ночь на 14 июня пройдет холодный атмосферный фронт, но в основном это скажется на ночной температуре, — сказала Татьяна Позднякова.
Максимальное количество осадков ожидается в столице 13 июня, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Может выпасть около 20–25 мм осадков при месячной норме 78 мм, — пояснил он.
Затем, по его словам, непогода двинется на восток и накроет Предуралье, Среднее Поволжье, Татарстан, а также Кировскую область и Пермский край.
— Осадки уйдут туда к пятнице, а в столице всё станет относительно благополучно. В пятницу и выходные прогнозируется температура воздуха в 23–25 градусов и практически без осадков. Будем сохнуть, — подчеркнул он.
Большое количество осадков сейчас порадует разве что дачников и огородников, поскольку они создают задел для будущего урожая, подчеркнули метеорологи.
Штормовая подготовка
Городские службы Москвы из-за сильного дождя и ветра перевели в режим повышенной готовности, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов находятся на круглосуточном дежурстве, заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В столице, по его словам, принимают меры, чтобы защитить от порывов ветра сооружения жилого и нежилого фонда, объекты транспорта и торговли, а также строящиеся здания. Электросетевые организации получили указание привести в готовность источники аварийного питания.
Граждан призвали по возможности воздержаться от пребывания на улице. В ГУ МЧС по Москве также рекомендовали водителям при неблагоприятных погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию до других транспортных средств. А вот внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений — лучше избегать. Парковать автомобили советуют подальше от деревьев.
— Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, — указали в МЧС.
Во время грозы желательно отказаться от использования средств передвижения, напомнил «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн. На улице во время грозы также не стоит пользоваться мобильными телефонами и даже металлическими зонтами, поскольку они проводят электричество. Под отдельно стоящие деревья прятаться не следует, лучше держаться ближе к зданиям и сооружениям, напомнил эксперт.
— Промышленные объекты, как правило, защищены громоотводами, которые действуют на конус примерно в шестьдесят градусов от вершины. То есть создается защитная зона, где можно уберечься, — добавил эксперт.
В конце мая «Известия» сообщали, что от удара молнии в подмосковной Балашихе погиб 63-летний мужчина. Его убило разрядом, когда он переходил дорогу, держа в руках зонт.