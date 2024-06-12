Илон Маск прекратил дело против OpenAI

Илон Маск попросил суд прекратить дело против OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана. Соответствующее заявление подали адвокаты предпринимателя, передает телеканал «Известия». В связи с чем было принято решение, не уточняется. Бизнесмен обвинял компанию в отказе от ее основополагающей миссии. Фирма позиционирует себя как разработчик ИИ на благо человека. Иск Илон Маск подал в конце февраля этого года.

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