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Киев и Вашингтон 13 июня подпишут соглашение по безопасности Украины

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Киев и Вашингтон 13 июня подпишут соглашение по безопасности, которое не подразумевает использование американских сил на территории Украины. Об этом в среду, 12 июня, заявил президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашения завтра», — сказал Салливан в ходе брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Также соглашение включает в себя новые ассигнования для Украины от конгресса США, но не конкретные суммы.

«Это соглашение не включает каких-либо обязательств по использованию наших сил для защиты Украины», — заключил Салливан.

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Ранее, 28 мая, Украина подписала соглашение по безопасности с Португалией, предусматривающее выделение Лиссабоном военной помощи на €126 млн. Соглашение рассчитано на 10 лет. В его рамках Лиссабон подтвердил участие в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также в программах закупки боеприпасов крупного калибра и усилиях по разминированию украинской территории.

Также 28 мая глава кабмина Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Мадриде соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. После подписания документа Санчес отметил, что Испания всегда поддерживала Украину с самого начала российской спецоперации. Церемония прошла в резиденции Монклоа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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