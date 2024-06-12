Молдавские пограничники надорвали паспорт вернувшемуся из РФ примару коммуны Коржова

Молдавские пограничники в аэропорту Кишинева надорвали паспорт примару (мэр) коммуны Коржова Андрею Сырбулу после его возвращения из Москвы. Об этом в среду, 12 июня, сообщил «Известиям» сам примар.

«За 42 года в первый раз со мной такое случилось в моей родной Молдавии. Возвращались мы из Москвы. <...> Без объяснений начали забирать у нас паспорта, попросили людей, чтобы мы собрались в комнатке 10 на 10», — заявил он.

По словам примара, сотрудники таможни начали проверять и обыскивать каждого, кто вернулся из Москвы. Кроме того, по требованию таможенников он подписал декларацию денежных средств. Через некоторое время ему отдали паспорт в ненадлежащем состоянии.

«В чем причина? Я не могу понять. Почему они это делают — необъяснимо, но это факт. Молчать об этом, с моей стороны, — неуважение к тем людям, которые доверили мне свой голос», — заключил он.

Ранее, 11 июня, депутат парламента страны Марина Таубер рассказала «Известиям», как пограничники Молдавии продемонстрировали бесчеловечное отношение властей к гражданам собственной страны, когда рвали паспорта активистов оппозиционного блока «Победа», прилетевших в аэропорт Кишинева из России. Также пограничники оказывали давление на активистов за их позицию. Однако представители блока «Победа» не намерены сдаваться.

Также 11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия пограничников, надрывающих паспорта приехавших из России сограждан, можно назвать не иначе как «Санду-рейх».

До этого, 9 июня, глава Гагаузии Евгения Гуцул предположила, что власти Молдавии могут принять новые меры для давления на нее после визита в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 5–8 июня. Об этом она заявила журналистам перед вторым съездом оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве. Политик отметила, что ее могут даже не пустить в страну.