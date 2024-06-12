Реклама
Прямой эфир
Мир
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Политика
Путин назвал задачей государства поддержку верящих в будущее РФ людей
Мир
Орбан заявил о гарантиях от НАТО о добровольном участии в акциях вне альянса
Мир
Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации
Общество
В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи
Армия
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Происшествия
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Общество
Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
Общество
Ректор МГУ Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ
Спорт
В Казани стартуют Игры БРИКС
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии доказательств у Дании вины задержанной россиянки
Мир
Uniper объявила о расторжении контрактов с «Газпром экспортом» на поставку газа
Происшествия
Во Владимирской области молния убила подростка
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали восемь человек
Мир
Индия примет участие в саммите по Украине «на соответствующем уровне»
Мир
МИД РФ назвал уткой сообщения о якобы восстановлении дипотношений с Грузией
Армия
ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и пункту дислокации наемников
Сюжет:

Молдавские пограничники надорвали паспорт вернувшемуся из РФ примару коммуны Коржова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавские пограничники в аэропорту Кишинева надорвали паспорт примару (мэр) коммуны Коржова Андрею Сырбулу после его возвращения из Москвы. Об этом в среду, 12 июня, сообщил «Известиям» сам примар.

«За 42 года в первый раз со мной такое случилось в моей родной Молдавии. Возвращались мы из Москвы. <...> Без объяснений начали забирать у нас паспорта, попросили людей, чтобы мы собрались в комнатке 10 на 10», — заявил он.

По словам примара, сотрудники таможни начали проверять и обыскивать каждого, кто вернулся из Москвы. Кроме того, по требованию таможенников он подписал декларацию денежных средств. Через некоторое время ему отдали паспорт в ненадлежащем состоянии.

«В чем причина? Я не могу понять. Почему они это делают — необъяснимо, но это факт. Молчать об этом, с моей стороны, — неуважение к тем людям, которые доверили мне свой голос», — заключил он.

Страх «Победы»: оппозицию Молдавии преследуют за связи с Россией
Как в Кишиневе расправляются с оппонентами в преддверии президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС

Ранее, 11 июня, депутат парламента страны Марина Таубер рассказала «Известиям», как пограничники Молдавии продемонстрировали бесчеловечное отношение властей к гражданам собственной страны, когда рвали паспорта активистов оппозиционного блока «Победа», прилетевших в аэропорт Кишинева из России. Также пограничники оказывали давление на активистов за их позицию. Однако представители блока «Победа» не намерены сдаваться.

Также 11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия пограничников, надрывающих паспорта приехавших из России сограждан, можно назвать не иначе как «Санду-рейх».

До этого, 9 июня, глава Гагаузии Евгения Гуцул предположила, что власти Молдавии могут принять новые меры для давления на нее после визита в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 5–8 июня. Об этом она заявила журналистам перед вторым съездом оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве. Политик отметила, что ее могут даже не пустить в страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024