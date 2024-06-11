В парламенте Молдавии назвали бесчеловечным отношение пограничников в Кишиневе

Пограничники Молдавии продемонстрировали бесчеловечное отношение властей к гражданам собственной страны, когда рвали паспорта активистов оппозиционного блока «Победа», прилетевших в аэропорт Кишинева из России. Об этом «Известиям» 11 июня рассказала депутат парламента страны Марина Таубер.

Она отметила, что сначала людей, вернувшихся со съезда блока в Москве, задержали в аэропорту почти на четыре часа.

«Держали просто так. Конечно же, ничего не нашли. И делали всë возможное, чтобы продолжить давление на людей за их позицию. Поражает новшество от людей властей, которые потеряли чувство реальности, включая президента Майю Санду, — на этот раз пограничники рвали паспорта», — рассказала Таубер.

Депутат назвала произошедшее «безумством и сумасшествием», так как пограничники повели себя неадекватно. Она добавила, что постарается проверить конкретных лиц, участвовавших в инциденте, на психиатрических тестах на предмет того, могут ли они занимать свои должности. Так как факт произошедшего подпадает под уголовную статью о превышении должностных полномочий.

Также Таубер отметила, что пограничники оказывали давление на активистов за их позицию. Однако представители блока «Победа» не намерены сдаваться. В частности, они продолжат выступать против вступления Молдавии в Евросоюз (ЕС) и не намерены поддаваться ни на какие провокации, резюмировала она.

Ранее 11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия пограничников, надрывающих паспорта приехавших из России сограждан, можно назвать не иначе как «Санду-рейх».

До этого, 9 июня, глава Гагаузии Евгения Гуцул предположила, что власти Молдавии могут принять новые меры для давления на нее после визита в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 5–8 июня. Об этом она заявила журналистам перед вторым съездом оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве. Политик отметила, что ее могут даже не пустить в страну.

10 мая спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в Москве вручил орден Дружбы молдавскому депутату Таубер по поручению президента России Владимира Путина. Володин отметил, что Таубер очень многое сделала, для того чтобы отношения между РФ и Молдавией развивались и укреплялись, а связи между двумя странами были еще более эффективными.

Кроме того, 25 апреля, Захарова заявила, что Кишинев пытается переписать историю и лишить народ Молдавии будущего внутри своей страны. Таким образом представитель МИД РФ прокомментировала сообщения о том, что генпрокуратура Молдавии рассматривает создание блока «Победа» в Москве как государственную измену.