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В парламенте Молдавии назвали бесчеловечным отношение пограничников в Кишиневе

Таубер: пограничники Молдавии рвали паспорта оппозиции, прилетевшей из РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пограничники Молдавии продемонстрировали бесчеловечное отношение властей к гражданам собственной страны, когда рвали паспорта активистов оппозиционного блока «Победа», прилетевших в аэропорт Кишинева из России. Об этом «Известиям» 11 июня рассказала депутат парламента страны Марина Таубер.

Она отметила, что сначала людей, вернувшихся со съезда блока в Москве, задержали в аэропорту почти на четыре часа.

«Держали просто так. Конечно же, ничего не нашли. И делали всë возможное, чтобы продолжить давление на людей за их позицию. Поражает новшество от людей властей, которые потеряли чувство реальности, включая президента Майю Санду, — на этот раз пограничники рвали паспорта», — рассказала Таубер.

Депутат назвала произошедшее «безумством и сумасшествием», так как пограничники повели себя неадекватно. Она добавила, что постарается проверить конкретных лиц, участвовавших в инциденте, на психиатрических тестах на предмет того, могут ли они занимать свои должности. Так как факт произошедшего подпадает под уголовную статью о превышении должностных полномочий.

Также Таубер отметила, что пограничники оказывали давление на активистов за их позицию. Однако представители блока «Победа» не намерены сдаваться. В частности, они продолжат выступать против вступления Молдавии в Евросоюз (ЕС) и не намерены поддаваться ни на какие провокации, резюмировала она.

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Ранее 11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия пограничников, надрывающих паспорта приехавших из России сограждан, можно назвать не иначе как «Санду-рейх».

До этого, 9 июня, глава Гагаузии Евгения Гуцул предположила, что власти Молдавии могут принять новые меры для давления на нее после визита в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 5–8 июня. Об этом она заявила журналистам перед вторым съездом оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве. Политик отметила, что ее могут даже не пустить в страну.

10 мая спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в Москве вручил орден Дружбы молдавскому депутату Таубер по поручению президента России Владимира Путина. Володин отметил, что Таубер очень многое сделала, для того чтобы отношения между РФ и Молдавией развивались и укреплялись, а связи между двумя странами были еще более эффективными.

Кроме того, 25 апреля, Захарова заявила, что Кишинев пытается переписать историю и лишить народ Молдавии будущего внутри своей страны. Таким образом представитель МИД РФ прокомментировала сообщения о том, что генпрокуратура Молдавии рассматривает создание блока «Победа» в Москве как государственную измену.

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