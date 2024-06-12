Рианна заявила о трудностях в процессе записи девятого альбома

Американская певица Рианна (Rihanna) заявила, что готова вернуться в студию и с новыми силами продолжить запись нового альбома, который не будет похож ни на одну из ее предыдущих работ. Об этом артистка 10 июня заявила на презентации принадлежащей ей бьюти-компании Fenty.

«Музыка для меня всегда открывает что-то новое. <…> Я так долго работала над альбомом, что в один момент решила прерваться», ― цитирует певицу New York Post.

Как отметила Рианна, теперь она полна новых сил и готова начать работу над затянувшимся на более чем полтора года проектом. Затем певица засмеялась и вполголоса произнесла, что для возвращения в студию ей всё же потребуется «немного времени».

По словам певицы, наработки будущих треков для нового лонгплея уже готовы, однако для свежего взгляда на привычные вещи необходимы духовные ресурсы.

«Я не хочу пренебрегать песнями, которые у меня уже есть, поэтому я хочу вернуться [в студию] и переслушать их и выбрать, что мне до сих пор нравится», ― отметила Рианна.

Кроме того, певица добавила, что запись текущего проекта длится рекордное в ее карьере время.

В октябре 2022 года певица выпустила первый с 2016 года сингл, который получил название Lift Me Up.

За год до этого, в августе 2021-го, Рианна была признана долларовым миллиардером по версии журнала Forbes. На момент публикации материала ее состояние оценивалось в $1,7 млрд.