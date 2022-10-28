Рианна выпустила первый за шесть лет сингл Lift Me Up

Певица Рианна выпустила первый за последние шесть лет сингл, который получил название Lift Me Up. Трек вышел 28 октября на YouTube-канале певицы.

Музыкальная композиция станет саундтреком к фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда» — сиквела супергеройской ленты 2018 года. Текст трека был написан в соавторстве с певицей Tems, композитором Людвигом Геранссоном и режиссером картины Райаном Куглером.

Песня отдает дань памяти умершему в 2020 году актеру Чедвику Боузману, который сыграл главную роль в первом фильме о Черной Пантере. Согласно сюжету сиквела, действие разворачивается спустя год после смерти Т’Чаллы — лидера Ваканды. Ее жители пытаются противостоять Нэмору — королю подводного царства Талокан.

Премьера самого фильма в США состоится 11 ноября.

Рианна последние несколько месяцев занимается воспитанием сына от рэпера ASAP Rocky, который родился в мае текущего года.