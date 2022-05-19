Рианна родила ребенка от A$AP Rocky

Певица Рианна и ее бойфренд рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, впервые стали родителями 13 мая. У пары родился мальчик, сообщил телеканал TMZ 19 мая.

Рианна сообщила о своей беременности в январе, при этом не объявляя ни пол ребенка, ни сроки. Для нее и Ракима Майерса это первенец.

14 апреля модный инфлюенсер Луис Пизано рассказал о расставании пары по причине измены Майерса с дизайнером обуви Аминой Муадди.

По словам инфлюенсера, Амина встречались с рэпером много лет назад, к тому же вместе они работали над созданием коллекции обуви. Примечательно, что и сама Рианна любила бренд этого дизайнера. Слухи не подтвердились, и уже после новостей о предполагаемом расставании пару видели вместе.

Пользователи Сети заподозрили пару в романе в январе 2020 года. Тогда появились фотографии, на которых певица направлялась с хип-хоп-артистом в один из отелей Нью-Йорка. В мае прошлого года A$AP Rocky подтвердил GQ информацию о своем романе с Рианной, назвав ее любовью всей жизни. Исполнители познакомились в 2013 году во время съемок в клипе рэпера Fashion Killa.