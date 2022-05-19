Прямой эфир
Мир
Байден запросил у сената одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Мир
Рианна родила ребенка от A$AP Rocky
Мир
В США выразили надежду на приближение развязки по Украине после беседы Милли и Герасимова
Экономика
Банкам запретят навязывать заемщикам страховые следующие шесть лет
Спорт
Валуев назвал фаворита боя Папина с Прашовичем
Общество
Роспотребнадзор Подмосковья запустит горячую линию по вопросам детского отдыха
Мир
Финляндия выразила надежду на поддержку заявки на вступление в НАТО
Мир
Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем
Мир
Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС
Спорт
Тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» дисквалифицирован на два года
Мир
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд

Рианна родила ребенка от A$AP Rocky

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Steve Vas
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Рианна и ее бойфренд рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, впервые стали родителями 13 мая. У пары родился мальчик, сообщил телеканал TMZ 19 мая.

Рианна сообщила о своей беременности в январе, при этом не объявляя ни пол ребенка, ни сроки. Для нее и Ракима Майерса это первенец.

14 апреля модный инфлюенсер Луис Пизано рассказал о расставании пары по причине измены Майерса с дизайнером обуви Аминой Муадди.

По словам инфлюенсера, Амина встречались с рэпером много лет назад, к тому же вместе они работали над созданием коллекции обуви. Примечательно, что и сама Рианна любила бренд этого дизайнера. Слухи не подтвердились, и уже после новостей о предполагаемом расставании пару видели вместе.

Пользователи Сети заподозрили пару в романе в январе 2020 года. Тогда появились фотографии, на которых певица направлялась с хип-хоп-артистом в один из отелей Нью-Йорка. В мае прошлого года A$AP Rocky подтвердил GQ информацию о своем романе с Рианной, назвав ее любовью всей жизни. Исполнители познакомились в 2013 году во время съемок в клипе рэпера Fashion Killa.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022