Певица Рианна вошла в список долларовых миллиардеров Forbes

Американская певица Рианна была признана долларовым миллиардером по версии журнала Forbes.

По данным издания, на 4 августа ее состояние оценивают в $1,7 млрд.

Большую часть (около $1,4 млрд) артистка заработала благодаря собственной косметической компании Fenty Beauty, основанной в 2017 году. Журнал отмечает, что немалую роль в продвижении бренда сыграла успешная реклама в социальных сетях (у Рианны более 101 млн подписчиков в Instagram и 102,5 млн в Twitter).

Помимо этого, Рианна владеет долей в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в $270 млн. Остальные средства она заработала как певица и актриса.

Кроме того, аналитики Forbes назвали самую богатую актрису. По данным издания, с состоянием в $400 млн первое место занимает Риз Уизерспун, известная по фильмам «Жестокие игры» и «Блондинка в законе». Отмечается, что средства артистка заработала не только в качестве актрисы, но и выступая продюсером, режиссером, а также основателем собственной компании.