Пела и пила: Адель уплыла с вином, Рианна вернулась с музыкой

Николь Кидман перепела Кристину Агилеру, Рианна вернулась к творчеству после шестилетней паузы, а Адель отправилась в плавание на надувном круге и с бутылкой вина. На этой неделе у нас получилась очень кинематографичная подборка. Каждый из релизов так или иначе связан с фильмами или видео. Но вместе с тем все они достойны внимания меломанов и из-за самой музыки. Подробности — в «Известиях».

Luke Evans feat. Nicole Kidman — Say Something

Едва ли новый сингл британского актера и певца Люка Эванса привлек такое внимание, если бы не участие в записи Николь Кидман. Австралийская кинозвезда никогда не позиционировала себя как певица, и даже брак с кантри-исполнителем Китом Урбаном не сподвиг ее всерьез заняться вокальной карьерой, но эксперименты в этой сфере у нее были — и все как один успешные. Началось всё с «Мулен Руж»: в замечательном мюзикле База Лурманна Кидман сама спела вокальную партию своей героини, как результат — «Золотой глобус», первая номинация на «Оскар» и всенародная любовь. По горячим следам актриса записала дуэт с Робби Уильямсом: они перепели Somethin’ Stupid Фрэнка и Нэнси Синатры. И снова попадание в десятку — точнее, в хит-парады и чарты. Годы спустя Николь отважилась зайти на музыкальную территорию еще в двух фильмах — «Девять» и «Выпускной». В обоих случаях у нее лишь по одному сольному номеру, зато какому!

И вот, наконец, новый аудиорелиз. Как и в случае с Уильямсом, это кавер-версия. Хит поп-дуэта A Great Big World появился в 2011 году, но затем привлек внимание Кристины Агилеры, которая в 2013-м записала новую версию с авторами — она-то и получила широкую известность. Эванс и Кидман взяли за основу как раз второй вариант и исполнили его максимально близко к оригиналу. Нельзя сказать, что их интерпретация лучше, но слушать нежный голос Кидман — удовольствие, пусть даже его почти всё время дублирует вокал Эванса.

Rihanna — Lift Me Up

Рианна не радовала поклонников сольными записями уже шесть лет. До последних дней самым свежим ее синглом была песня Sledgehammer из саундтрека к фильму «Стартрек: Бесконечность» (2016). Полугодом ранее певица выпустила альбом Anti, и с тех пор подобных основательных релизов мы от нее не получали. Звезда сосредоточилась на развитии своих брендов косметики и нижнего белья — и, судя по всему, очень успешно: на сегодняшний день ее состояние оценивается в $1,4 млрд, что позволяет Рианне считаться самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Другое качество, в котором артистка регулярно фигурировала в СМИ, — девушка A$AP Rocky. Прошлой весной таблоиды активно муссировали якобы случившуюся измену рэпера, но пара сохранила отношения, а ближе к лету Рианна стала мамой. В общем, семейная жизнь тоже удалась, как и бизнес. Не пора ли снова взяться за вокальную карьеру?

Пора, решила Ри и выпустила песню Lift Me Up для фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Впрочем, ходят слухи, что на 2023 год у нее запланирован и полноценный альбом, а эта работа — лишь первая ласточка. Если так, тем интереснее ее оценить. С первых же звуков запись демонстрирует, что вокал певицы ничуть не поблек за годы молчания. Стоит только начать Рианне петь, как по телу пробегают мурашки. И пусть музыкальный материал весьма стандартный — это полуакустическая баллада с доминирующим фортепиано в сопровождении, мелодия в ней прекрасная и запоминающаяся, а главное — позволяющая Ри ярко продемонстрировать свои певческие данные.

Adele — I Drink Wine

И еще одна голосистая артистка в нашей подборке. Песня Адель с пикантным названием I Drink Wine вошла в прошлогодний альбом «30», но только сейчас артистка поделилась клипом на композицию. Режиссером стал Джо Талбот, в 2019 году взявший приз за свой полнометражный дебют «Последний чернокожий в Сан-Франциско» на фестивале «Санденс». Неудивительно, что новый ролик получился весьма небанальным. Адель здесь плывет по реке на надувном круге, вальяжно потягивая вино из бокала. С ней заигрывают рыбаки, загадочные руки из воды подливают алкоголь, а затем вокруг певицы устраивают водные танцы пловцы-синхронисты.

Всё это подано гламурно и иронично одновременно, ну а в эпилоге видео мы и вовсе обнаруживаем, что река была искусственным бассейном в студии, а идиллические фоны — проекциями на экран. Такое «кино про кино» — прием не новый, но в данном контексте отлично работающий. В песне чувствуется шик старого Голливуда, атмосфера аутентичных кабаре, и практически «черный» соул-вокал Адель тем более подчеркивает это ощущение. Джо Талбот тонко обыгрывает намеки на старые добрые мюзиклы, но делает это не всерьез. Потому-то получается особенно здорово.

Концерт Московской консерватории «Под напряжением!»

Если кто-то думает, что в Московской консерватории можно услышать только традиционные академические концерты, то очередная трансляция из Рахманиновского зала его как минимум удивит. Вместо обычного освещения здесь темнота и разноцветные прожекторы, вместо акустического звучания — экспериментальная электроника, а вместо классических мелодий — авангардные эксперименты, вплоть до подобия дабстепа. Наконец, все композиции звучат в сопровождении видеоряда: картинка на огромном экране за сценой «живет» в ритм с музыкой и составляет важную часть целого.

На самом деле, формат мультимедийных концертов в консерватории давно отработан и выверен, это заслуга ее подразделения — Центра электроакустической музыки (ЦЭАМ) под руководством композитора Николая Попова. Но даже на фоне фестиваля «Биомеханика», который проводит ЦЭАМ, и других подобных вечеров «Под напряжением!» выделяется: интернациональная программа, объединяющая сочинения авторов из Франции, Германии, Голландии, Южной Кореи, Австрии, Аргентины и, конечно, России, интересна прежде всего разнообразием солирующих инструментов и способов взаимодействия с ними. Так, в пьесе Пьера Жолдовски исполнительница Феодосия Миронова не только играет на клавесине, но и стучит по нему, гладит, светит фонариком внутрь. А в композиции Янг Сонг Юлия Мигунова извлекает звуки из горизонтально лежащей, подобно китайскому гуциню, виолончели, и сами ее жесты оказываются не менее выразительными, чем музыка.

Плейлист недели

Открываем плейлист совсем свежим релизом, не фигурирующим в обзоре. Это дебютный сингл супергруппы Kings of Chaos, соединившей участников Guns N 'Roses и Velvet Revolver. Мощная заявка — во всех смыслах! Следом прозвучит I Drink Wine Адель и прошлая композиция Рианны Sledgehammer из фильма «Стартрек: Бесконечность» (мы упоминаем ее выше). Увы, Lift Me Up на российских стримингах нет, как и дуэта Кидман с Эвансом. Но, впрочем, не будет лишним вспомнить прошлый музыкальный опыт Николь — Somethin’ Stupid с Робби Уильямсом. У этой композиции, кстати, много общего с новой, хотя оригинальные песни разделяет почти полвека. Впрочем, кое-какие западные треки всё же доходят до нас санкциям вопреки. И альбом рэпера The Money Man — из их числа. Его финальный номер прозвучит предпоследним. А завершает нашу подборку сочинение с экспериментального альбома российского пианиста Игоря Яковенко, записанного вместе с электронщиком Аликом Христофориди. Оцените, как простейшие меланхоличные фортепианные мотивы растворяются в синтетических саунд-ландшафтах.