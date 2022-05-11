Взялись за руки: Леди Гага помогла Крузу, Рианна вышла за A$AP Rocky

A$AP Rocky делает предложение Рианне, Леди Гага поет на взлетной полосе, Soft Cell размышляют о Чернобыле, а Arcade Fire вдохновляются советским романом. Если прошлые два выпуска нашего музыкального обзора мы собирали исключительно из тех новинок, которые официально представлены в России, этот материал будет, напротив, целиком из «санкционки» (за исключением плей-листа, конечно). Впрочем, когда это становилось серьезной проблемой для меломанов? «Известия» подскажут, на поиск чего действительно стоит потратить время.

A$AP Rocky — D.M.B.

Клип A$AP Rocky к будущему альбому интересен не столько сам по себе, сколько в контексте предыстории, имеющей отношение к личной жизни артиста. Рэпер, как известно, встречается с Рианной. Более того, пара ждет ребенка. Но совсем недавно инфополе было взорвано слухом о том, что Роки оказался неверен Ри. Предполагаемая разлучница — дизайнер обуви Амина Муадди — вскоре после скандального твита инсайдера выступила с опровержением, а звездный дуэт устроил очередной публичный выход. Но червь сомнения все-таки грыз поклонников. И вот A$AP Rocky решил прибегнуть, видимо, к самому вескому аргументу — творческому.

В клипе на песню D.M.B. Рианна мелькает не реже, чем сам Роки. Кстати, изменившихся форм певицы там не видно — то ли сказывается мастерство костюмеров и операторов, то ли снимали все это месяцы назад. Но, впрочем, это не так важно. Главное — другое. В какой-то момент Роки улыбается, и крупный план позволяет рассмотреть его грилзы, бриллиантовые накладки на зубы со словами Marry me («Выйдешь за меня?»), после чего мы видим грилзы Рианны — с положительным ответом. Сделал предложение по-рэперски.

Soft Cell — Happiness Not Included

И снова на нашей волне — дискотека 1980-х. Синти-поп-группа Soft Cell недавно порадовала нас славным дуэтом с Pet Shop Boys, а теперь выпустила полноценный лонгплей. С одной стороны, событие для поклонников эпохи радостное. Хотя на дворе 2020-е, Марк Алмонд и Дэвид Болл по-прежнему звучат, как 35–40 лет назад. Тон саунду задают драм-машина и аналоговые синтезаторы, приправленные нехитрой электроникой, но сделано это с такой любовью и искренностью, что язык не поворачивается назвать творчество дуэта безнадежно устаревшим и неактуальным. Да и темы, которые поднимают музыканты на пластинке с фотографией из Чернобыля на обложке, весьма актуальны. Что же до отсутствия новаторства в аранжировках — назовем это аутентичным подходом и здоровым консерватизмом.

Одна проблема: от синти-попа мы ждем все-таки цепляющих мелодий. А здесь по-настоящему запоминается только тот самый сингл Purple Zone, записанный с Pet Shop Boys. Ну и композиция с символическим названием Nostalgia Machine, то ли пародирующая, то ли возрождающая самые прямолинейные образцы стиля.

Зато остальные песни, не обладая особой прилипчивостью, раскрываются перед слушателем постепенно, и к некоторым из них хочется возвращаться. Если, конечно, творчество Soft Cell и сотоварищей для вас не пустой звук.

Arcade Fire — WE

Канадская группа Arcade Fire выпустила первый альбом за пять лет. Пластинка, впрочем, примечательна не только продолжительностью работы над ней. Во-первых, WE спродюсировал Найджел Годрич, постоянный соратник Radiohead. Во-вторых, это последняя работа коллектива с участием Уилла Батлера: мультиинструменталист играл в Arcade Fire с 2003-го до 2021 года. В-третьих, работа вдохновлена советским романом-антиутопией Евгения Замятина «Мы». И, наконец, в одном из треков мы слышим вокал Питера Гэбриела. Знаменитый вокалист Genesis не раз признавался в симпатиях к Arcade Fire, и здесь он решил присоединиться к младшим коллегам в самом что ни на есть скромном качестве: в песне Unconditional II доминирует голос Режин Шассань, тогда как Гэбриел лишь подпевает ей за заднем плане.

Но даже без его символического участия WE был бы одной из ярчайших рок-записей года. И дело не в концептуальной структуре и текстах с щедрыми отсылками к литературе. У канадцев получилась просто очень хорошая музыка, где парадоксально и в то же время органично сочетаются дэнс-поп, проникновенные баллады, электроника и фолк-рок. Оцените, например, титульный трек, завершающий весь альбом и своим наивно-философским лиризмом напоминающий чуть ли не о Джоне Ленноне или Бобе Дилане.

Lady Gaga — Hold My Hand

Вечно молодой Том Круз в «Топ Ган: Мэверик» снова сыграл бесстрашного летчика-аса, а Леди Гага записала к фильму песню, которая, по всем правилам голливудского промоушена, выпускается за несколько недель до премьеры и сопровождается клипом — нарезкой кадров из картины, перемешанных со съемками самой певицы. Гага поет на взлетной полосе, аккомпанируя себе на рояле, что выглядит особенно комично, поскольку именно фортепиано в фонограмме совершенно не слышно. Но не будем излишне суровы: композиция как таковая получилась симпатичной. Это пафосная баллада, в которой, при всей банальности гармонической структуры и аранжировки, вокальные данные певицы раскрываются в полной мере.

Мы, конечно, полюбили Гагу не за подобные духоподъемные медляки, а за убойные танцевальные хиты вроде Poker Face и Bad Romance, но в последнее время ей явно интереснее другое, и Hold My Hand — отличное подтверждение, что и на территории более лирического материала она чувствует себя как рыба в воде. Ну или как Том Круз в небе.

Плей-лист недели

Если же вам мало нашего основного меню, блюда из которого еще придется поискать (вы знаете, где), вот десерт в виде новейших треков, доступных в российских стримингах. Итак, для начала оцените очередной ремикс Imanbek на сингл SAINt JHN — да-да, того самого ямайского рэпера, сочинившего песню Rosas и ставшего всемирно известным как раз благодаря версии казахского подростка Иманбека (который получил за работу «Грэмми»). Не сказать, что новый пример сотрудничества столь же цепляющий, но для летнего отдыха — в самый раз. Следом предлагаем вам композицию еще одного лауреата «Грэмми» — Лейлы МакКаллы. Здесь привлекает прежде всего дикая смесь стилей.

Далее — постоянный фигурант наших музыкальных обзоров, группа The Smile Тома Йорка и Джонни Гринвуда, последний сингл из будущего лонглпея. Разве можно пропустить? А завершаем подборку мы двумя неожиданными вещами: корневым кантри от техасцев Flatland Cavalry, впрочем, отнюдь не банальным, и лютневой «Лягушачьей гальярдой» композитора шекспировской эпохи Джона Доулента — в новом, изысканном исполнении Йонаса Нордберга.