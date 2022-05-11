Прямой эфир
Мир
Кустурица обвинил Запад в попытках стереть с лица земли русских и сербов
Спорт
«Динамо» победило «Аланию» и вышло в финал Кубка России по футболу
Мир
Зеленский приказал атаковать Змеиный по рекомендации британских советников
Мир
США понадеялись на дипломатический способ решения ситуации на Украине
Политика
Путин назначил врио глав пяти регионов России
Мир
Киев прекратит транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка»
Общество
В Харьковскую область начали подавать электроэнергию из Белгорода
Мир
В Минобороны России заявили о ликвидации трех украинских катеров «Кентавр»
Экономика
Запрет на транспортировку российской нефти исключили из пакета санкций ЕС
Мир
ЛНР может открыть в российских регионах свои консульства
Мир
В ФРГ заявили о планах поставить Украине современные танки и гаубицы

Взялись за руки: Леди Гага помогла Крузу, Рианна вышла за A$AP Rocky

Главные музыкальные новинки недели
0
Фото: Global Look Press/Billy Bennight
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

A$AP Rocky делает предложение Рианне, Леди Гага поет на взлетной полосе, Soft Cell размышляют о Чернобыле, а Arcade Fire вдохновляются советским романом. Если прошлые два выпуска нашего музыкального обзора мы собирали исключительно из тех новинок, которые официально представлены в России, этот материал будет, напротив, целиком из «санкционки» (за исключением плей-листа, конечно). Впрочем, когда это становилось серьезной проблемой для меломанов? «Известия» подскажут, на поиск чего действительно стоит потратить время.

A$AP Rocky — D.M.B.

Клип A$AP Rocky к будущему альбому интересен не столько сам по себе, сколько в контексте предыстории, имеющей отношение к личной жизни артиста. Рэпер, как известно, встречается с Рианной. Более того, пара ждет ребенка. Но совсем недавно инфополе было взорвано слухом о том, что Роки оказался неверен Ри. Предполагаемая разлучница — дизайнер обуви Амина Муадди — вскоре после скандального твита инсайдера выступила с опровержением, а звездный дуэт устроил очередной публичный выход. Но червь сомнения все-таки грыз поклонников. И вот A$AP Rocky решил прибегнуть, видимо, к самому вескому аргументу — творческому.

В клипе на песню D.M.B. Рианна мелькает не реже, чем сам Роки. Кстати, изменившихся форм певицы там не видно — то ли сказывается мастерство костюмеров и операторов, то ли снимали все это месяцы назад. Но, впрочем, это не так важно. Главное — другое. В какой-то момент Роки улыбается, и крупный план позволяет рассмотреть его грилзы, бриллиантовые накладки на зубы со словами Marry me («Выйдешь за меня?»), после чего мы видим грилзы Рианны — с положительным ответом. Сделал предложение по-рэперски.

Soft Cell — Happiness Not Included

И снова на нашей волне — дискотека 1980-х. Синти-поп-группа Soft Cell недавно порадовала нас славным дуэтом с Pet Shop Boys, а теперь выпустила полноценный лонгплей. С одной стороны, событие для поклонников эпохи радостное. Хотя на дворе 2020-е, Марк Алмонд и Дэвид Болл по-прежнему звучат, как 35–40 лет назад. Тон саунду задают драм-машина и аналоговые синтезаторы, приправленные нехитрой электроникой, но сделано это с такой любовью и искренностью, что язык не поворачивается назвать творчество дуэта безнадежно устаревшим и неактуальным. Да и темы, которые поднимают музыканты на пластинке с фотографией из Чернобыля на обложке, весьма актуальны. Что же до отсутствия новаторства в аранжировках — назовем это аутентичным подходом и здоровым консерватизмом.

Одна проблема: от синти-попа мы ждем все-таки цепляющих мелодий. А здесь по-настоящему запоминается только тот самый сингл Purple Zone, записанный с Pet Shop Boys. Ну и композиция с символическим названием Nostalgia Machine, то ли пародирующая, то ли возрождающая самые прямолинейные образцы стиля.

Зато остальные песни, не обладая особой прилипчивостью, раскрываются перед слушателем постепенно, и к некоторым из них хочется возвращаться. Если, конечно, творчество Soft Cell и сотоварищей для вас не пустой звук.

Arcade Fire — WE

Канадская группа Arcade Fire выпустила первый альбом за пять лет. Пластинка, впрочем, примечательна не только продолжительностью работы над ней. Во-первых, WE спродюсировал Найджел Годрич, постоянный соратник Radiohead. Во-вторых, это последняя работа коллектива с участием Уилла Батлера: мультиинструменталист играл в Arcade Fire с 2003-го до 2021 года. В-третьих, работа вдохновлена советским романом-антиутопией Евгения Замятина «Мы». И, наконец, в одном из треков мы слышим вокал Питера Гэбриела. Знаменитый вокалист Genesis не раз признавался в симпатиях к Arcade Fire, и здесь он решил присоединиться к младшим коллегам в самом что ни на есть скромном качестве: в песне Unconditional II доминирует голос Режин Шассань, тогда как Гэбриел лишь подпевает ей за заднем плане.

Но даже без его символического участия WE был бы одной из ярчайших рок-записей года. И дело не в концептуальной структуре и текстах с щедрыми отсылками к литературе. У канадцев получилась просто очень хорошая музыка, где парадоксально и в то же время органично сочетаются дэнс-поп, проникновенные баллады, электроника и фолк-рок. Оцените, например, титульный трек, завершающий весь альбом и своим наивно-философским лиризмом напоминающий чуть ли не о Джоне Ленноне или Бобе Дилане.

Lady Gaga — Hold My Hand

Вечно молодой Том Круз в «Топ Ган: Мэверик» снова сыграл бесстрашного летчика-аса, а Леди Гага записала к фильму песню, которая, по всем правилам голливудского промоушена, выпускается за несколько недель до премьеры и сопровождается клипом — нарезкой кадров из картины, перемешанных со съемками самой певицы. Гага поет на взлетной полосе, аккомпанируя себе на рояле, что выглядит особенно комично, поскольку именно фортепиано в фонограмме совершенно не слышно. Но не будем излишне суровы: композиция как таковая получилась симпатичной. Это пафосная баллада, в которой, при всей банальности гармонической структуры и аранжировки, вокальные данные певицы раскрываются в полной мере.

Мы, конечно, полюбили Гагу не за подобные духоподъемные медляки, а за убойные танцевальные хиты вроде Poker Face и Bad Romance, но в последнее время ей явно интереснее другое, и Hold My Hand — отличное подтверждение, что и на территории более лирического материала она чувствует себя как рыба в воде. Ну или как Том Круз в небе.

Плей-лист недели

Если же вам мало нашего основного меню, блюда из которого еще придется поискать (вы знаете, где), вот десерт в виде новейших треков, доступных в российских стримингах. Итак, для начала оцените очередной ремикс Imanbek на сингл SAINt JHN — да-да, того самого ямайского рэпера, сочинившего песню Rosas и ставшего всемирно известным как раз благодаря версии казахского подростка Иманбека (который получил за работу «Грэмми»). Не сказать, что новый пример сотрудничества столь же цепляющий, но для летнего отдыха — в самый раз. Следом предлагаем вам композицию еще одного лауреата «Грэмми» — Лейлы МакКаллы. Здесь привлекает прежде всего дикая смесь стилей.

Далее — постоянный фигурант наших музыкальных обзоров, группа The Smile Тома Йорка и Джонни Гринвуда, последний сингл из будущего лонглпея. Разве можно пропустить? А завершаем подборку мы двумя неожиданными вещами: корневым кантри от техасцев Flatland Cavalry, впрочем, отнюдь не банальным, и лютневой «Лягушачьей гальярдой» композитора шекспировской эпохи Джона Доулента — в новом, изысканном исполнении Йонаса Нордберга.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022