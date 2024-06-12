СМИ сообщили о согласии Милея посетить саммит по Украине в Швейцарии
Президент Аргентины Хавьер Милей согласился посетить конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила газета Clarin.
По ее данным, Милея попросил присутствовать хотя бы на церемонии открытия президент Украины Владимир Зеленский. От Аргентины саммит посетит еще и министр обороны Луис Петри.
До этого планировалось, что Милей посетит только саммит G7 в Италии. На прошлой неделе аргентинские СМИ сообщали, что президент сократит поездку в Европу и вернется сразу после встречи «большой семерки».
Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Еще 22 мая сообщалось, что Зеленский сократил свою «формулу мира» до трех пунктов из десяти, оставив требование радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, а также освобождения пленных и депортированных лиц.
От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Также глава МИД КНР Ван И выступил за созыв настоящей конференции, которую признают Москва и Киев.
Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. По его словам, Россия следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит является пустым времяпрепровождением.
Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.