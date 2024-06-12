Как стать премьером: стоит ли ждать во Франции смены главы правительства

Победившее на французских выборах в Европарламент «Национальное объединение», согласно последним опросам, имеет все шансы значительно увеличить свое представительство в Национальном собрании по результатам грядущих парламентских выборов. Вопрос в том, сможет ли партия обеспечить себе парламентское большинство. Политическая сила уверена в победе и считает, что ее лидер Жордан Барделла сумеет занять пост премьер-министра в новом правительстве. Однако успех в первом туре не гарантирует победу во втором. Вместе с тем отсутствие парламентского большинства угрожает ввергнуть страну в хаос накануне Олимпийских игр. О новой предвыборной гонке и том, что стоит на кону, — в материале «Известий».

Во Франции пройдут новые выборы

Окрыленное победой над партией президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент «Национального объединение» Жордана Барделла не собирается останавливаться на достигнутом и намерено получить большинство в Национальном собрании по итогам внеочередных парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня. Более того, именно его кандидатуру партия планирует выдвигать на пост премьер-министра страны в случае победы.

Фото: REUTERS/Hannah McKay/Pool

— Я призываю французов к мобилизации усилий. Ставки на предстоящих парламентских выборах велики: сформировать большинство в Национальном собрании и выбрать новое правительство, чтобы поднять страну с колен, — заявил Жордан Барделла в эфире радиостанции RTL 10 июня.

Политик подчеркнул, что приоритетными направлениями его политики станут увеличение покупательной способности граждан, борьба с проблемами безопасности и миграцией и наведение порядка в стране.

Способы добиться этого уже были представлены перед парламентскими выборами 2022 года. В частности, чтобы повысить покупательную способность предлагалось отменить НДС на корзину из 100 товаров первой необходимости и снизить НДС на топливо и энергию с 20 до 5,5%, а также переиндексировать пенсии. Относительно проблемы мигрантов «Национальное объединение» несколько раз поднимало идею двойной границы, препятствующей гражданам стран, не входящих в Шенгенскую зону, путешествовать внутри ЕС. Программа Барделлы предусматривала также приоритетные рабочие места для французов, нуждающихся в работе, а не для иностранцев.

«Национальное объединение» планировало в 2022 году инвестировать в государственные больницы, ликвидировать региональные агентства здравоохранения и увеличить количество мест в домах престарелых на 10 тыс. коек к 2030 году. В сфере образования было предложено 20-процентное увеличение зарплат учителей и масштабное строительство студенческих общежитий в течение пяти лет.

Интересно, что опрос, проведенный в день голосования статистической службой Ipsos, показал, что для избирателей, отдавших свои голоса «Национальному объединению», именно тема миграции (79%), покупательной способности (61%) и личной безопасности (31% ) определили их выбор в пользу партии Барделла.

REUTERS/Hannah McKay

— Я хочу добиться наибольшей возможной коалиции, я уверен, что «Национальное объединение» сможет победить на этих выборах. Поэтому мы и обращаемся к другим партиям с предложением совместной работы в рамках правительства национального единства, — добавил он.

Напомним: нижняя палата парламента формируется по мажоритарному принципу и для абсолютного большинства партии Барделла необходимо получить 289 мест из 577. В последнем составе парламента «Национальное объединение» было представлено 88 депутатами, однако, как показывают опросы, в первом туре выборов партия может получить 34% голосов и, соответственно, от 235 до 265 мест. За ней идет коалиция левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» с 22% избирателей, что гарантирует ей от 115 до 145 мест. Партии, входящие в эту коалицию, уже заявили о том, что выступят единым фронтом с программой, которая будет альтернативой политике Макрона и проектам крайне правых. Президентское большинство, у которого до роспуска было 249 депутатов, получит, согласно опросу, 19% и может рассчитывать только 125–155 мест. На данный момент оно пока не объявило стратегию на предстоящие выборы. Наконец, «Республиканцы» получат 9% голосов избирателей, то есть от 40 до 55 мест.

Именно «Республиканцев» Барделла рассматривает сегодня как своего главного союзника. Лидер «Республиканцев» Эрик Сьотти уже заявил, что его партия слишком слаба, чтобы противостоять социалистам и макронистам в одиночку: «Нам нужен альянс с «Национальным объединением». При этом мы не должны изменять самим себе».

Несмотря на то что ситуация меняется с каждым часом, альянс двух партий увеличивает шансы Барделлы получить абсолютное большинство, заявил «Известиям» независимый депутат Европарламента от Франции Эрве Жувен.

— В политике очень важен импульс: есть движение к победе, которое привлекает людей, и страх поражения, который людей отталкивает. Но сегодня, после важных заявлений Жордана Барделла и Марин Ле Пен, очевидно, что «Национальное объединение» привлекает не только своих традиционных избирателей. Поэтому я думаю, что у них есть шанс получить абсолютное большинство. Это позволит избежать хаоса в стране, потому что если у них не будет абсолютного большинства, страна станет неуправляемой, — считает он.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

При этом политик назвал решения Макрона о роспуске Национального собрания опасным и безответственным, учитывая приближающиеся Олимпийские игры.

— Нам долгое время говорили, что вся Франция должна сплотиться, чтобы Олимпийские игры прошли успешно. Но совершенно очевидно, что если в парламенте не будет абсолютного большинства и если правительство не сформируют, то возникнет большой риск беспорядков и того, что Игры пройдут плохо. А это очень опасно, ведь весь мир смотрит на Францию, — добавил он.

Что касается амбиций Жордана Барделлы стать премьер-министром, то показателен тот факт, что его дебаты с нынешним главой кабинета министров Габриелем Атталем, прошедшие 23 мая, никак не снизили рейтинг «Национального объединения». Иными словами, Атталь не смог переманить электорат на сторону партии Макрона.

Ловушка второго тура

Впрочем, из-за того что парламентские выборы проходят в два тура, «Национальному объединению» будет крайне трудно получить абсолютное большинство, пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

— На мой взгляд, эта задача неразрешимая, потому что система мажоритарного голосования в два тура заточена на то, чтобы помешать как раз вот таким несистемным кандидатам во втором туре. Обычно против них объединяются все оппозиционные силы, которые часто враждебны друг другу. Они призывают своих сторонников голосовать за любого — только не за Ле Пен. Таким образом, получить вот эти 289 мест крайне проблематично. Именно поэтому партия Ле Пен выигрывала на трех последних европейских выборах. Это были выборы пропорциональные, в один тур. И на национальных выборах, при успехе в первом туре, «Национальное объединение» показывало худшие результаты во втором, — добавил он.

По его мнению, ошибочно думать, что президент принял решение о роспуске Национального собрания, руководствуясь эмоциями. Напротив, это был вполне продуманный и взвешенный шаг.

— Он очень здорово просчитал ситуацию. Потому что Барделла не сможет завоевать абсолютное большинство. В то же время задача Макрона максимально мобилизовать свой электорат, всех, кто против «Национального объединения», то есть всех, кто, по их мнению, привержен республиканским ценностям. И на этой базе создать какую-то коалицию умеренных сил, которые бы не враждовали с Макроном, — уточнил эксперт.

По его словам, президент уже пытался это сделать в течение двух лет после прошедших президентских выборов, но ничего у него не получилось.

— Его задача создать коалицию, которая бы могла более-менее поддерживать президента в проведении реформ. Потому что до этого у Макрона часть законов и бюджет проходили утверждение с помощью статьи конституции 49.3, которая позволяет протаскивать законопроекты без учета мнения депутатов, что вызывало критику не только оппозиции, но и сторонников, — уточнил Сергей Федоров.

Фото: REUTERS/Hannah McKay/Pool

Напомним: статья 49.3 французской конституции позволяет правительству принять законопроект без голосования Национального собрания. Однако за это можно поплатиться: у оппозиционных законодателей есть 24 часа, чтобы подать вотум недоверия правительству. По меньшей мере десятая часть законодателей нижней палаты должна поддержать предложение по вотуму недоверия правительству, чтобы оно было рассмотрено. Чтобы добиться свержения премьер-министра, кабинета министров и отмены законопроекта, вотум недоверия должен получить абсолютное большинство голосов — более половины от общего числа законодателей, избранных в нижнюю палату. Если вотум недоверия проваливается, законопроект остается в силе.

Осенью 2022 года правительство Макрона успешно использовало статью 49.3 для принятия бюджетных законопроектов, однако, когда такая уловка пошла в ход в марте 2023 года для утверждения пенсионной реформы, это вызвало масштабные протесты в стране. По опросам, около 70% граждан Франции были против реформы, что, впрочем, не помешало Макрону подписать закон.