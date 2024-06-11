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Госдума одобрила в I чтении признание нежелательной любой зарубежной организации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о возможности признавать нежелательной любую зарубежную организацию, а также о штрафах и уголовной ответственности за участие в таких структурах. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба парламента.

Так, предлагается дополнить федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» положениями о нежелательности работы организаций, учредителями которых выступают государственные органы других государств.

«Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных НПО (неправительственных организаций). Этот правовой пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроекты были внесены в Госдуму группой депутатов, которую возглавлял председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, добавляет «Газета.Ru»

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Действующие в РФ законы касаются лишь иностранных неправительственных организаций (НПО). Согласно российскому законодательству, статус нежелательной иностранной или международной неправительственной организации означает запрет на ее деятельность в РФ, а также участие в такой деятельности. За нарушение этих норм предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее, 21 мая, Минюст России включил в перечень нежелательных в стране иностранных и международных организаций американскую международную неправительственную организацию Freedom House, фонд помощи Вооруженным силам Украины «Вернись живым» и эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia (все три признаны нежелательными в РФ решениями Генпрокуратуры).

До этого, 7 мая, Генпрокуратура сообщила о признании Freedom House нежелательной организацией. Причиной стало активное продвижение этой НПО политики недружественных государств в отношении российско-украинского конфликта — в том числе по дискредитации Вооруженных сил РФ.

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