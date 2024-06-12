Взяли паузу: Иран и Россия приостановили работу над договором о партнерстве

Иран и Россия приостановили работу над всеобъемлющим договором о сотрудничестве, которая велась с 2022 года. В Москве заверяют: не стоит говорить о прекращении взаимодействия, виной всему — подготовка Тегерана к проведению внеочередных президентских выборов и предстоящие кадровые перестановки. Подробности о взаимоотношениях Москвы и Тегерана — в материале «Известий».

Каковы отношения России с Ираном: подготовка договора шла два года

Процесс заключения договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном был временно приостановлен из-за проблем у иранской стороны. Об этом сообщил директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.

«Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа... Я не сомневаюсь в том, что она будет завершена, текст договора согласован, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», — пояснил дипломат.

Кабулов также добавил, что решение заключить договор никогда не утрачивало своей силы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график консультаций и мероприятий с представителями Тегерана может сдвинуться из-за внеочередных выборов президента в Иране, однако это не меняет общую картину дня. Работа над соглашением продолжается, заверил официальный представитель Кремля.

Фото: REUTERS/WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour

«Но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Россия продолжит развивать отношения с Ираном и совершенствовать правовую базу между двумя странами.

Согласование договора о всеобъемлющем сотрудничестве началось еще в 2022 году, по итогам визита в Москву президента Эбрахима Раиси. Однако к весне 2024-го итоговый вариант документа не был утвержден.

Выборы в Иране: кандидаты в президенты

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан ра збился вертолет, на борту которого находились президент Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Все они погибли.

В связи с трагедией в Иране пройдут досрочные выборы президента, они назначены на 28 июня. Пока обязанности главы государства исполняет бывший первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф на пресс-конференции после регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в министерстве внутренних дел в Тегеране, 3 июня 2024 года Фото: REUTERS/WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour

Избирательный комитет страны утвердил список из шести кандидатов, претендующих на пост президента. В список кандидатов попали спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, бывший главный переговорщик по ядерной сделке от Ирана, который сейчас стал представителем духовного лидера в Совбезе страны Саид Джалили, вице-президент Газизаде Хашеми, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-прокурор Мостафа Пурмохаммади и депутат Масуд Пезешкиян, представитель умеренного крыла.

Совет стражей конституции не допустил до участия еще 74 претендентов. Среди них бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и считавшийся главным потенциальным кандидатом от умеренных сил Али Лариджани.

Эксперты уверены, что президентом станет представитель консерваторов, вопрос лишь в том, насколько жестким приверженцем своих идей он окажется. Считается, что наиболее активная борьба развернется между Саидом Джалили, который считается представителем крайне консервативного крыла, и Мохаммад-Багером Галибафом, представителем наиболее прагматичного крыла консерваторов.

Оба эти кандидата считаются приближенными к духовному лидеру страны — аятолле Али Хаменеи. На президентских выборах 2017 и 2021 годов они наиболее активно поддерживали Эбрахима Раиси и сняли кандидатуры в его пользу.

Сотрудничество Москвы и Тегерана: последние новости

Стороны продолжают активное взаимодействие. 10 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани прибыл в Нижний Новгород на заседание Совета министров иностранных дел БРИКС.

На встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым иранский дипломат заверил, что «события и изменения ситуации не смогут внести никаких перемен в сотрудничество» между странами, «оно станет еще более успешным и плодотворным».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в Нижнем Новгороде, 10 июня 2024 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Али Багери Кани подчеркнул, что существует «огромный потенциал для расширения и укрепления взаимодействия».

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с «Известиями» отметил, что приостановка работы над соглашением — вынужденная мера.

— Сейчас Тегерану необходимо пересобирать органы и структуры власти после гибели президента Эбрахима Раиси и главы МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна. Как только будут проведены выборы, появится определенность с функционированием иранской исполнительной власти, тогда можно будет возвращаться к этому договору с РФ. Именно с этим и связана эта задержка, — пояснил политолог.

Эксперт-международник Иван Глухов, в свою очередь, отметил, что в последние годы российско-иранские отношения переживают период динамичного развития.

— Трансформация геостратегических реалий и активизация процесса формирования полицентричного мира способствует сближению России и Ирана как на экономическом, так и на политическом треке, — добавил политолог.

Он отметил, что Россия и Иран практически полностью перешли на расчеты между собой в национальных валютах. Торговый оборот между странами по итогам 2023 года составил порядка $4 млрд.

Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/Thomas Schulze

— Стабильно продолжают расти объемы импорта из Ирана: по итогам 2021 года импорт составил $978 млн, а в 2023 году — уже $1,29 млрд. В мае 2023 года в Тегеране было подписано межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной линии Решт – Астара протяженностью 162 км, которое планируется завершить к 2027 году, — сообщил Иван Глухов.

По его словам, организация новых логистических маршрутов предоставит Ирану возможность воспользоваться своим уникальным геостратегическим положением, а России — получить экономические выгоды и перенаправить ряд торговых маршрутов с Запада на Восток.

— Мощный импульс политическому сближению России и Ирана придало вступление исламской республики в ШОС и БРИКС. Отмечается рост числа контактов на высоком и высшем уровнях, — рассказал аналитик.

Политолог добавил, что Москва и Тегеран разделяют близкие позиции по широкому кругу международных вопросов, последовательно призывают к скорейшему прекращению огня и оказанию срочного содействия пострадавшему гражданскому населению в секторе Газа.

— Грядущие политические трансформации едва ли приведут к значимым изменениям во внешнеполитическом курсе Ирана. Необходимо пристально следить за заявлениями наших дипломатов: убежден, что уже в ближайшие месяцы появятся сообщения о возобновлении работы над договором, сроках его согласования, времени и месте подписания, — резюмировал Глухов.