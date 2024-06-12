Тени исчезают: работающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесут в Госдуму и примут уже в текущей сессии. Об этом «Известиям» сообщили сразу несколько депутатов нижней палаты. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин пообещал: с 2025 года в России возобновится индексация выплат работающим пенсионерам, приостановленная с 1 января 2016 года. Что это даст и какие прибавки появятся — разбирались «Известия».

Ресурсы есть

В ходе ПМЭФ президент Владимир Путин заявил, что в России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, и добавил, что в прошлые годы повышение выплат не проводилось. «За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей », — подчеркнул глава государства.

Как рассказал в беседе с «Известиями» председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в эту сессию законопроект будет принят и правительство сможет внести в проект бюджета-2025 все необходимые параметры «так, чтобы деньги были заложены в федеральном бюджете и в бюджете Фонда социального страхования на следующий год».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Депутат пояснил, что в стране сложилась теневая схема: чтобы получать пенсию проиндексированной, работающие граждане (в том числе и инвалиды) увольнялись в декабре и устраивались на работу в феврале. Либо вообще начинали получать зарплату в конвертах. Поэтому президент принял выстраданное и очень ожидаемое решение, заметил Нилов.

— Мы постоянно поднимали этот вопрос на уровне правительства и президента. Фракция настаивала: нужно не просто повышать пенсии работающим пенсионерам, а компенсировать им отсутствие индексации и потери за предыдущие годы. Если сейчас работающий пенсионер увольняется, страховая пенсия пересчитывается с учетом всех плановых индексаций за время работы . Полагаю, что и в феврале 2025 года необходимо сделать работающим пенсионерам такой перерасчет, — сказал «Известиям» глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

По его мнению, восстановление индексации послужит балансу рынка труда, бюджетной политики и социальных прав граждан.

По данным, предоставленным «Известиям» в СРЗП, сейчас, чтобы обойти эту норму, пенсионеры действительно увольняются и как неработающие получают право на индексацию за все прошедшие годы. Потом они снова могут устроиться на работу. С 2016 по 2023 год число работающих пенсионеров сократилось на 7 млн человек (лиц этой категории стало в два раза меньше). Чтобы вернуть индексацию выплат, нужно примерно 420 млрд рублей в год.

— Пенсия работающих пенсионеров всё равно ежегодно продолжала увеличиваться за счет накопления пенсионных баллов от отчислений работодателя за каждый отработанный год, но максимальная прибавка не могла превышать три пенсионных балла в год, — говорит заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко. — В 2024 году стоимость одного балла составляет 133,05 рублей, следовательно, по итогам года пенсия может увеличиться на 399 рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его суждению, возвращение к индексации пенсии работающих пенсионеров позволит им при желании вернуться к трудовой деятельности, не опасаясь недополучить прибавок к пенсии, и, что немаловажно, в случае если они работают в серой зоне, официально оформиться, чтобы избежать недобросовестного поведения работодателей и иметь возможность защищать свои права.

Депутат ГД Елена Цунаева напоминает, что прекращение с 2016 года такой индексации было связано с различными факторами, включая макроэкономические. За восемь лет ситуация изменилась. В том числе на рынке труда. Так, в условиях дефицита высоквалифицированных кадров возникла необходимость вернуть на предприятия работников старшего поколения, обладающих опытом.

— Не исключено, что мы придем к тому варианту, который существовал до 2016 года, и индексация пенсий будет осуществляться независимо от того, работает гражданин или нет, — сказала Цунаева.

Учесть всё

Экс-министр труда, депутат ГД от Партии Роста Оксана Дмитриева убеждена, что индексация пенсий работающим должна учесть все пропущенные индексации с 2016 года. За этот период, включая 2024 год, индексация выплат неработающим пенсионерам составила 71%.

— Основная опасность — это вероятность того, что проект закона будет предусматривать только индексацию 2025 года и не обеспечит применение всех пропущенных индексаций , — считает Дмитриева.

В этом случае прибавка составит в зависимости от размера индексации и самой пенсии от 500 до 1000 рублей в месяц, уточнила собеседница.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Бывший министр труда России Сергей Калашников напоминает, что пенсия компенсирует снижение уровня жизни, когда человек перестает работать. Возраст выхода на пенсию зависит от условий предыдущей работы и нормативно установленного возраста. Жизненные ситуации бесконечно многообразны, поэтому неиндексация пенсий работающим «объективно была произволом», считает он.

— Ведь невозможно учесть, какую нагрузку на здоровье несет продолжающий работать. Или человек трудился грузчиком, а стал работать гардеробщиком и т.п. Поэтому индексация, компенсирующая инфляцию, необходима всем, и она справедлива, — говорит Калашников.

В пресс-службе Социального фонда России и Минтруда РФ не прокомментировали запрос «Известий».

Текущий разрыв

Возврат индексации выплат работающим пенсионерам своевременная мера, хотя и вызванная нехваткой кадров , отмечает директор Центрального экономико-математического института РАН, член Госсовета РФ Альберт Бахтизин. По его словам, необходимым и справедливым шагом была бы компенсация текущего разрыва между пенсиями у работающих и неработающих граждан. В противном случае люди прибегнут к отработанному алгоритму — увольнение, перерасчет, восстановление. Иными словами, тот же результат, но с возросшей волокитой для всех участников этого процесса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Бахтизин, однако, отмечает, что проблемы со справедливой индексацией пенсий испытывают практические все развитые страны. К примеру, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала обстоятельный отчет, в котором говорится, что из-за глобальных сдвигов в мировой макроэкономической системе инфляция достигла уровней, не наблюдавшихся последние четыре десятилетия, в большинстве стран — мировых лидеров, входящих в эту организацию.

Поскольку в 2/3 стран ОЭСР индексация пенсий имеет привязку к потребительским ценам, при этом практически во всех государствах этой организации происходит увеличение продолжительности жизни людей и доли возрастного населения, пенсионные системы перестают справляться с нагрузкой даже с учетом повышения пенсионного возраста. Но для России, гораздо более богатой ресурсами, вопрос компенсации упомянутого разрыва, а по-хорошему и значительного увеличения средней пенсии, должен быть однозначно решен , считает спикер.

— Россия — стареющая страна, как и все государства мира с высокими и средними доходами, — говорит ординарный профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына. — Число работающих пенсионеров в возрасте 60–64 года снизилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом, когда перестали индексировать пенсии работающим гражданам.

Хотя, продолжает она, основная причина здесь не в том, что пенсии заморозили, а в том, что был поднят официальный пенсионный возраст — несколько лет практически никто не мог оформить выплаты, так что группа работающих пенсионеров просто не пополнялась. Собеседница не исключает, что именно существенное сокращение численности этой категории населения сделало возможным решение о возврате индексации — она будет не столь затратной сегодня, как могла бы быть пять-шесть лет назад.

Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин

Марина Колосницына считает, что индексация пенсий не изменит решения пенсионеров продолжать работать.

— В ближайшие годы мы снова увидим рост численности и доли работающих пенсионеров. Их будет больше еще и потому, что российский рынок труда испытывает острую нехватку рабочей силы практически во всех отраслях и сферах занятости. А это значит, что государство вновь столкнется с проблемой растущих пенсионных выплат — как неработающим, так и работающим гражданам , — полагает она.

Профессор МГУ Светлана Хмелевская указывает на несколько моментов при решении проблемы с пропущенными с 2016 года индексациями пенсий. Во-первых, необходим точный расчет, сколько потребуется финансов, чтобы выплатить недополученные средства. Во-вторых, за период с 2016 по 2024 год страховые пенсии были проиндексированы на 65,21%. В-третьих, надо опираться на возможности бюджета. Соответственно, при нехватке средств необходимо искать компромисс (например, недополученные средства выплатить работающим пенсионерам не сразу, а в течение, например, трех лет).