Yonhap сообщило о случайном пересечении военными КНДР границы с Южной Кореей

Группа северокорейских солдат в воскресенье, 9 июня, случайно пересекла военную демаркационную линию с Южной Кореей. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает агентство Yonhap.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что нарушителей было около 20 человек. Южнокорейская сторона объявила предупреждение с помощью аппаратуры, а затем сделала предупредительные выстрелы, после чего военнослужащие КНДР вернулись на свою территорию.

В комитете уточнили, что они не выявили признаков «необычного поведения». Также, по их словам, в Сеуле не считают, что военные КНДР нарушили границу намеренно.

Ранее, 9 июня, стало известно, что КНДР снова запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею. Более 80 шаров приземлилось на территории Южной Кореи.

6 июня Южная Корея приняла ответные меры против КНДР, которая в конце мая отправила воздушные шары с навозом и мусором. Южане отправили северянам шары с корейскими дорамами (сериалами) и K-pop на USB-накопителях.

До этого, 2 июня, в КНДР объяснили отправку запуска шаров с навозом в сторону Южной Кореи. Известно, что КНДР запустила мусор на воздушных шарах в ответ на распространение пропагандистских листовок Сеулом.