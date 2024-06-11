WP сообщила о снятии США запрета на поставки оружия «Азову»

Вашингтон снял запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом 10 июня сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на Госдеп США.

В публикации утверждается, что «Азов» прошел проверку, предписанную «Законом Лихи», исключающую финансирование США зарубежных вооруженных сил в случае нарушения прав человека. Госдепартамент заявил, что не нашел «никаких свидетельств» таких нарушений.

«После тщательной проверки 12-я украинская бригада специального назначения «Азов» прошла проверку Лихи, проводимую Госдепартаментом США», — заявили в американском межгосударственном ведомстве.

Представитель Госдепа не сообщил, когда запрет был снят, получил ли уже «Азов» американское оружие. Власти Украины не комментировали запрос журналистов WP.

Ранее, 9 июня, советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что ВСУ уже воспользовались разрешением Вашингтона наносить удары по территориям РФ переданным США оружием. По мнению политика, принятое Байденом решение является проявлением «здравого смысла» на наступления российской армии на харьковском направлении.

8 июня отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что Байден, разрешивший Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, создает риск ядерной эскалации. Министр обороны Австрии Клаудия Таннер поддержала его, отметив, что разрешение США, Франции и Германии наносить удары по территории России западным оружием перешло красную черту.

До этого, 6 июня, американский лидер указал, что решение одобрить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ американским оружием может втянуть Запад в конфликт, однако такое развитие событий маловероятно. Между тем в интервью американскому телеканалу ABC News он заявил, что США не разрешат бить ВСУ американским оружием по Москве или Кремлю. По словам главы Соединенных Штатов, оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления президента США Байдена о том, что американские власти «не позволяют украинцам совершать удары по Москве и Кремлю», наводящими на жалость.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину таким же образом или асимметрично. Также глава государства отметил, что украинские военные не могут самостоятельно распоряжаться высокоточным западным оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.