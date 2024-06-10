Участники СВО в рамках программы «Время героев» достигли Северного полюса

В рамках первого модуля программы «Время героев» 83 участника спецоперации по защите Донбасса достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Об этом 10 июня сообщила пресс-служба проекта.

«За время похода к Северному полюсу участники первого модуля приняли участие в лекциях и мастер-классах по основам госуправления, управлению производством, принципам формирования команд, публичным выступлениям и многому другому», — приводится в Telegram-канале программы заявление ректора Президентской академии, гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

По его словам, на ледоколе находятся 24 Героя России, а количество орденов и медалей у участников первого модуля проекта составляет 274. Судно следует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.

Участники первого модуля программы рассказали, как проходит их обучение. Так, перед ними выступали глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Мы все чувствуем себя частью чего-то большего. Мы здесь не просто так», — отметила одна из участниц.

Ранее, 27 марта, стартовало обучение первого набора на проект «Время героев» в рамках магистерской программы для участников и ветеранов спецоперации. Всего форматов обучения три. Кроме магистерской программы есть очно-заочная программа профессиональной переподготовки. Список ее участников общественный совет программы рассмотрит уже в июне. Также есть заочная программа повышения квалификации. Проект реализуется со стороны Высшей школы управления РАНХиГС.

О том, что программа «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации уже начала действовать, в конце апреля сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, из этих людей страна должна черпать кадры, выбирать их на работу, избирать тех, кто служит России. Путин выразил уверенность, что участники программы достойно проявят себя при работе в органах власти.