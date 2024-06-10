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На Украине приняли решение об изъятии Одесского НПЗ в пользу государства

АРМА: кабмин Украины согласовал принудительное изъятие Одесского НПЗ
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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На Украине власти одобрили национализацию Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом 10 июня сообщает Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Завод принадлежит предпринимателю Сергею Курченко, который после событий евромайдана в 2014 году был объявлен на Украине в розыск.

«Сегодня кабинет министров Украины согласовал предложение Нацагентства о принудительном изъятии в интересах государства ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», — приводятся в публикации агентства слова председателя АРМА Павла Великоречанина.

Он также заявил, что решение позволяет изъять объект права собственности РФ и его резидентов, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украины», дополняет «Газета.Ru».

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Ранее в этот день на Украине за $2,5 млрд продали завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей промышленности под названием «ПентоПак», который был конфискован у российского бизнесмена Ивана Саввиди. Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль уточнил, что гарантийный взнос в $500 тыс. уже был внесен, теперь у покупателя осталось 20 дней на оплату.

5 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье имущества. Отмечается, что среди изъятых активов — компания, занимающаяся ремонтом и обслуживанием самолетов.

До этого, 11 мая, власти Украины пригласили Польшу поучаствовать в «большой приватизации» объектов. Польская сторона рассматривает «направление food industry», заводы хлебопродуктов и спиртзаводы.

В октябре прошлого года исполняющий обязанности главы фонда госимущества Украины Александр Федоришин сообщил, что порядка 70% госкомпаний страны подлежат ликвидации или приватизации.

В апреле 2022 года Верховная рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов граждан РФ, в отношении которых на Украине введены санкции.

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