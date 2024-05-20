21 мая — важный русский праздник Иван Долгий: что нельзя делать, приметы

Церковь 21 мая вспоминают Иоанна Богослова — одного из 12 апостолов и евангелиста. В народном календаре праздник получил название Иван Долгий, или Пшеничный, так как в эту пору приступали к посеву пшеницы. В 2025 году дата выпадает на среду. О том, какие традиции и приметы связаны с народным торжеством, читайте в материале «Известий».

Какой праздник отмечается 21 мая

Иоанн входил в число самых приближенных учеников Христа. Он неотступно следовал по всему крестному пути Спасителя: присутствовал при Преображении Господнем на Фаворе, был свидетелем многих совершенных Им чудес и находился во дворе архиерейском при допросах своего Божественного Учителя.

Ему же принадлежит авторство Книги Откровений, трех посланий Нового Завета и Евангелия от Иоанна. Все эти труды сыграли важнейшую роль в истории христианского вероучения, а самого Иоанна стали именовать Богословом. В христианстве всего трое святых имеют подобное звание.

Православная церковь вспоминает Иоанна Богослова трижды в год. Его чествуют 13 июля во время Собора 12 апостолов. Затем 9 октября отмечают день его смерти. Еще один день памяти приходится на 21 мая.

Традиции и приметы 21 мая

На Руси в это время наступала пора сеять пшеницу. В народе говорили: «Запрягай кобылицу и паши землю под пшеницу». Это означало, что праздничный день — вовсе не повод предаваться лени и для того, чтобы получить хороший урожай, нужно усердно поработать.

Хозяйки пекли пироги из оставшейся с прошлого года пшеничной муки. В качестве начинки использовали варенье, а внутрь прятали монетку или другие мелкие предметы. Считалось, кому выпадет пирог с предсказанием, того ждет богатый и «сладкий» год.

В праздник полагалось угощать выпечкой всех, кто приходил в жилище. Сладости также раздавали прохожим и нищим. Остатки пирога не выбрасывали и скармливали птицам. Наши предки верили, что соблюдая эту традицию, можно привлечь в дом благополучие и достаток.

Особое внимание в сезон пахоты уделяли погодным приметам. Так, если зацвела черемуха — значит, почва уже достаточно прогрелась для посева пшеницы и других зерновых культур. А дождливое утро предвещало богатый урожай грибов и ягод.

Иван Долгий в 2025 году: что можно и нельзя делать

На Ивана нельзя браниться, ссориться, отказывать в помощи нуждающимся. В праздник принято надевать чистую одежду. Ходить в нестиранных или грязных вещах в старину считалось дурным знаком — так можно было навлечь болезни и неприятности. Также наши предки избегали гаданий и проведения магических ритуалов.

Согласно другим народным поверьям, 21 мая не стоит начинать строительные и ремонтные работы, делать генеральную уборку, заниматься глажкой и стиркой. Кроме того, следует отказаться от употребления рыбы и рыбных блюд. Считалось, что того, кто нарушит запрет, может ждать потеря речи.

Ранее «Известия» рассказали, как в старину праздновали Иова Горошника — народный праздник, который также приходится на конец мая.