Крестный код: ученые раскрыли подробности исследования Туринской плащаницы

Ученые Института кристаллографии Национального исследовательского совета показали корреспонденту «Известий» лабораторию, в которой проходят исследования одной из важнейших христианских реликвии — Туринской плащаницы . Для исследования полотна, в которое, как предполагается, завернули тело Иисуса Христа после распятия, использовали новую рентгеновскую технику. Проведя серию экспериментов, ученые сделали вывод, что возраст этой плащаницы более 2 тыс. лет. Это вновь подняло споры о подлинности артефакта — как в научных кругах, так и среди верующих. Подробности — в эксклюзивном материале «Известий» .

Как исследуют Туринскую плащаницу

Лаборатории, в которых изучают один из главных христианских артефактов — Туринскую плащаницу — расположены в городе Бари, знаменитом базиликой святителя Николая, построенной в XI веке . Специалисты Института кристаллографии Национального исследовательского совета в прошлом году опубликовали результаты исследования древней ткани, которое они провели с использованием новейшего оборудования. И возобновили споры о подлинности святыни .

Фото: ИЗВЕСТИЯ



Директор института Чинзия Джанинни показала корреспонденту «Известий» лабораторию, в которой собирали данные о малоугловом и широкоугольном рассеянии рентгеновских лучей на волокнах ткани, а также генератор .

— Эти лучи генерируются в этой части. Если вы слышите шум, это звук вращающегося анода. Пучок электронов попадает на анод и испускает рентгеновские лучи. Затем эти лучи проходят через три точечных отверстия — одно, второе и третье — и попадают в камеру, расположенную здесь , — рассказала корреспонденту «Известий» директор института Чинзия Джанинни.

Образец древней ткани размещается в камере на определенном уровне, а рядом с ним устанавливается пластичный детектор, улавливающий рентгеновские лучи . С помощью второго детектора, который находится на расстоянии 2 м от первого, ученые регистрируют малоугловое рассеяние лучей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Просвечивая таким образом волокна, ученые смогли выявить характерные структурные элементы, их размеры и количество и указали на возраст волокон. Существует множество методов, позволяющих анализировать порядок в материи , рассказал корреспонденту «Известий» ученый Института кристалографии Либерато Де Каро.

— Человеческий глаз обладает определенным разрешением — доли миллиметра. Затем мы имеем оптический микроскоп, а также электронный микроскоп, который позволяет нам видеть структуру на атомном уровне в очень тонких образцах. Мы можем различать детали размером менее миллиардной доли метра, что действительно невероятно. Если мы хотим исследовать материю на еще более глубоком уровне, то можем обратиться к рентгеновской кристаллографии, — отметил он.

Лучи обладают способностью проникать внутрь материи, подобно рентгеновским снимкам, и позволяют получать информацию о структуре на атомном уровне . Например, открытие ДНК стало возможным благодаря кристаллографии и рентгеновским лучам , подчеркнул ученый. Кристаллография не образует прямое изображение атомов, а выявляет волны, которые они создают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Это можно сравнить с попыткой измерить длину плавающей змеи, не видя ее саму, а лишь волны, которые она производит. Если змея длинная, она будет создавать более широкие и интенсивные волны, а если короткая — волны будут меньше, — пояснил Либерато Де Каро.

Проведя серию экспериментов, ученые сделали вывод, что возраст этой плащаницы более 2 тыс. лет. Этот результат, полученный с помощью новой рентгеновской техники, имеет большое значение, так как его можно применять ко всем тканям и текстильным образцам, представляющим археологический интерес , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Наш результат опроверг результаты, полученные в 1988 году с использованием углерода-14, которые указывали на то, что Туринская плащаница относится к средневековью. Это вновь подняло вопрос о подлинности святыни , — заключил Де Каро.

Справка «Известий» О плащанице Иисуса Христа сказано во всех четырех Евангелиях. Согласно преданию, после воскресения Господа ее хранили апостолы. Полотно, которое впервые показали верующим в 1350-х годах, столетиями вызывает споры и будоражит умы. Это один из самых широко обсуждаемых христианских артефактов. Ученые из разных стран использовали всевозможные методы, включая радиоуглеродный анализ, спектроскопию и компьютерное моделирование, чтобы определить, действительно ли священный артефакт является религиозной святыней или же подделкой, сделанной в Средние века талантливыми мистификаторами.

Споры о подлинности Туринской плащаницы

Самые известные опыты с артефактом были проведены в 1988 году . Сразу три независимые лаборатории — Оксфордского и Аризонского университетов, а также Федерального политехнического института Швейцарии — получили образцы савана с целью установить его возраст. Для этого они использовали радиоуглеродный анализа. Согласно результатам исследований всех трех лабораторий, плащаница была изготовлена не раньше XIII века . То есть она никак не могла относится к временам Иисуса Христа. Однако этот вывод не поставил точку в вопросе, разгорелись новые споры, результаты ученых подверглись суровой критике, в первую очередь из-за того, что ткань савана могла подвергнуться стороннему воздействию, в частности обгореть при пожаре, что исказило результаты тестов .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В этих исследованиях много неотвеченных вопросов по истории образца, рассказал «Известиям» директор Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Н.Э. Баумана Евгений Александров. Для достоверности нужно исследовать несколько проб из разных участков ткани, что равносильно ее повреждению и поэтому недопустимо. К тому же точность исследования сильно зависит от чистоты образца. Особенно если ткань ремонтировали или она подвергалась загрязнению .

— В исторических изысканиях часто прибегают к криминалистическим исследованиям. Однако, у всех научных методов есть определенная точность, достоверность и интерпретируемость. В вопросах веры научные методы не всегда применимы, так как религия опирается на «абсолютно достоверные» сведения, во что люди верят без сомнений . Поэтому научные и исторические споры по событиям давно ушедших лет никогда не прекратятся, а вера останется непоколебимой, — прокомментировал «Известиям» эксперт.

Можно ли установить подлинность Туринской плащаницы

Туринская плащаница остается одной из самых загадочных и почитаемых христианских реликвий, дискуссии о подлинности которой ведутся длительное время среди ученых, богословов, верующих католической и православной традиций . Официальные церкви избегают прямых заявлений о подлинности святыни как погребального покрывала Христа, подчеркнула кандидат исторических наук, профессор и руководитель Клуба мышления НТИ Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ольга Лысикова.

— Первое документальное упоминание относится к 1353 году во Франции, когда рыцарь Жоффруа де Шарни представил Туринскую плащаницу как христианскую святыню. На ней видны следы бичевания, тернового венца, ран от гвоздей и копья, что подтверждается евангельским описанием. Окончательную точку в вопросе ее подлинности ставить преждевременно , — отметила она.

Чинция Джаннини, директор Института Кристаллографии в Бари и Либерато Де Каро Фото: ИЗВЕСТИЯ

Полученные результаты ученых из Института кристаллографии Национального исследовательского совета заслуживают особого внимания со стороны специалистов узкого профиля, которые могут провести аналогичную экспертизу и сравнить данные , рассказала эксперт.

По ее мнению, наиболее эффективными при работе с такого рода артефактами являются радиоуглеродный анализ, биологические и химические исследования, технологии визуализации, ИИ и реконструкция . Специалисты из многих отраслей из разных стран видят в Туринской плащанице объект научного исследования, наполненный глубокими смыслами, заключила Ольга Лысикова.